Filmový festival v Karlových Varoch má svojho hlavného víťaza

Karlove Vary 28. augusta (TASR) - Na 55. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch si hlavnú cenu vo Veľkej sále hotela Thermal prevzali v sobotu tvorcovia snímky Strahinja. Nakrútil ju srbský režisér Stefan Arsenijevič "ako epos o migrácii". U porotcov bodovala aj česká režisérka Erika Hníková. Porotcovia ocenili jej dokument Každá minuta života, informoval server Novinky.cz.



Snímka Strahinja bodovala tiež v kategórii za najlepší herecký výkon. Cenu získal francúzsky herec Ibrahim Koma.



V ženskej kategórii uspela Éléonore Loiselleová, a to za svoj výkon v snímke Boje.



Snímka Strahinja si odviezla ešte iné ocenenia. Za kameru členovia hlavnej poroty udelili zvláštne uznanie kameramanke Jelene Stankovičovej.



Veľkú cenu súťaže Na východ od Západu získal ruský film Rus režiséra Vladimira Munkujeva.



V rámci tejto kategórie potom bodovala ďalšia Češka. Zvláštnu cenu získal dokument Adély Komrzý Jednotka intenzivního života. Ten zaujal tiež divákov, ktorí ho v celkovom poradí svojho hlasovania posunuli na tretie miesto.



Na slávnostnom ukončení boli rozdané aj dve ceny prezidenta festivalu. Prevzali si ich český režisér Jan Svěrák a americký herec Ethan Hawke. Tie dlhé minúty čakania v sále, keď sa čakalo na príchod amerického herca Johnnyho Deppa, vyplnili príjemne. Rozprávaním, poznamenali Novinky.cz.



Depp nakoniec prišiel so značným oneskorením, čo však fanúšikom, ktorí na neho vonku aj hodiny čakali, nijako nevadilo.



Divácku cenu Práva nakoniec získal film Davida Ondříčka Zátopek. Ten vstúpil do českých kín vo štvrtok a na festivale mal viac ako rok odkladanú premiéru.