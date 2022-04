Filmový hrdina a majster bojových umení Steven Seagal má 70 rokov

Na archívnej snímke americký herec, režisér, scenárista, producent a bluesový spevák Steven Seagal. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 24. augusta 2016 bieloruský prezident Alexander Lukašenko (vľavo) a americký herec a producent Steven Seagal počas rozhovoru vo vidieckej rezidencii v Drozdoch pri Minsku. Foto: TASR/AP

Zbierku gitár rôznych druhov možno obdivovať v Gitarovom múzeu v Sobranciach. Gitary z múzea otestoval aj svetoznámy Steven Seagal (na plagáte). Sobrance, 8.októbra 2015, foto z archívu. Foto: TASR/Roman Hanc

Na archívnej snímke z 24. augusta 2016 bieloruský prezident Alexander Lukašenko (druhý zľava) so svojím najmladším synom Nikolajom (prvý zľava) ponúka amerického herca a producenta Stevena Seagala melónom vo vidieckej rezidencii v Drozdoch pri Minsku. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 5. mája 2021 vľavo americký akčný herec Steven Segal, vpravo venezuelský prezident Nicolás Maduro si prebera ako dar samurajský meč v rámci návštevy v prezidentskom paláci v Caracase. Foto: TASR/AP

Lansing/Bratislava 10. apríla (TASR) – Hviezda klasických akčných filmov 90. rokov minulého storočia, režisér, scenárista, producent, bluesový spevák a najmä majster bojových umení – to je americký herec Steven Seagal, ktorý sa v nedeľu 10. apríla dožíva 70 rokov.Steven Seagal sa narodil 10. apríla 1952 v americkom meste Lansing v Michigane. Ako chlapca ho počas prestávky futbalového zápasu zaujalo vystúpenie majstra bojových umení a na základe toho sa tomuto koníčku začal venovať. Najskôr sa prihlásil na karate, potom navštevoval školu aikida.Neskôr prepadol bojovému umeniu natoľko, že sa rozhodol odsťahovať do Japonska, kde sa učil od najväčších majstrov. Už ako 22-ročný získal čierny pás a neskôr ako prvý Američan si v krajine vychádzajúceho slnka založil školu aikida. Študoval zen, bojové umenie či orientálnu medicínu a miestnych obyvateľov učil angličtinu.Jeho prvou manželkou sa stala o štyri roky staršia dcéra japonského učiteľa bojových umení Miyako Fujitani, avšak manželstvo sa po desiatich rokoch rozpadlo. Neskôr, po 15 rokoch, sa vrátil do USA a v Los Angeles stál za vznikom školy bojových umení, ktorá zakrátko získala výbornú povesť. Pracoval aj ako ochranka v radoch CIA a v bezpečnostných zložkách strážil egyptského prezidenta aj iránskeho šacha.Seagal si získal známosti a tie ho koncom 80. rokov minulého storočia doviedli až k majiteľovi hereckej agentúry Michaelovi Ovitzovi. Ten predpokladal, že by sa Seagal mohol presadiť ako nekompromisný akčný hrdina. Obsadil ho do hlavnej úlohy v pomerne nízkorozpočtovom filme Nico - Viac než zákon (1988), v ktorom herec divákov doslova ohúril svojím mužným, príťažlivým zjavom a hlavne nezvyčajne precíznou bojovou technikou. Film sa stal kasovým trhákom a Seagal tak na seba celkom slušne upozornil a v Hollywoode sa zrodila nová filmová hviezda.Hoci filmoví kritici si na jeho ďalší film brúsili zuby, distribútorom "Seagaloviek" to bolo jedno, pretože jeho fanklub rástol geometrickým radom. Herec opäť zabodoval vo filme Prepadnutie v Pacifiku (1992), pričom film zaznamenal opäť úspech.Okrem herectva sa venoval aj réžii a nakrútil snímku Aljaška v plameňoch (1994). Divácky úspešný film obletel kiná a priniesol vysoké zisky. Nasledovali ďalšie snímky ako Lovec policajtov (2001), Na pokraji smrti (2002), Clementine (2004), Zem krvavého slnka (2005) alebo Smrtiaca zbraň (2008).Z herca, režiséra a majstra bojových umení sa neskôr stal aj podnikateľ - mal vlastný energetický nápoj, založil sieť predajní homeopatických olejov. Má vlastnú značku vody po holení.K jeho záľubám patrí aj hudba a svoje spevácke a muzikantské schopnosti predviedol na Blues Music Tour 2014, ktorého európsku časť začal koncertom v Prešove. Hollywoodska hviezda si zo Slovenska odniesla fujaru, na ktorej si herec v zákulisí aj zahral. Dodnes patrí k najlepších bojovníkov v aikide, pričom je držiteľom 7. stupňa čierneho pásu.Od novembra 2016 má Steven Seagal okrem amerického aj ruské občianstvo. Ruský pas mu odovzdal prezident Vladimir Putin, s ktorým ho spája aj záujem o bojové umenia. V tom istom roku udelilo Seagalovi štátne občianstvo aj Srbsko.O rok neskôr Ukrajina zakázala americkému hercovi vstup na svoje územia na obdobie nasledujúcich piatich rokov z dôvodu ohrozenia národnej bezpečnosti. Seagal totiž viackrát verejne vyjadril podporu ruskému prezidentovi Putinovi, ako aj ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym z marca 2014.V roku 2018 sa stal aj osobitným zástupcom ruského ministerstva zahraničných vecí pre humanitárne vzťahy s USA. Koncom mája 2021 sa zasa stal členom politickej strany Spravodlivé Rusko - Za pravdu. Tá je síce súčasťou opozície v ruskej Štátnej dume, ale je považovaná za politický subjekt lojálny k Putinovmu režimu.