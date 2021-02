Filmový kabinet deťom im odpovie na otázky o animovaných filmoch

Bratislava 11. februára (TASR) - Interaktívny online workshop o animácii a animovaných filmoch pripravil pre malých divákov Filmový kabinet deťom (FKD). Projekt ním reaguje na aktuálnu situáciu vo vzdelávaní a deťom ponúka hravé podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. februára o 17.30 h na www.kino-doma.sk. "Svoje otázky môžu deti písať do chatu na streamovanej diskusii, ktorá bude nasledovať bezprostredne po premietaní pásma slovenských animovaných filmov," TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).



Filmový kabinet deťom je jednou z kľúčových aktivít pre deti, ktorú od roku 2014 realizujú v priestoroch bratislavského Kina Lumiére. "Podporuje všeobecnú audiovizuálnu gramotnosť, ako aj kreativitu detí vo veku šesť až desať rokov. Sme nesmierne radi, že sme aj v tomto nekonečnom marazme našli spôsob, ako v jeho realizácii pokračovať," uviedla manažérka kina Zita Hosszúová k projektu, do ktorého sa budú môcť po prvý raz zapojiť aj jednotlivci. FKD bol pôvodne určený pre triedy, ktoré v rámci vyučovania chodili na premietania a workshopy do kín.



Autorom FKD je ASFK, vznikol v roku 2014 počas Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Mimoriadna návštevnosť a pozitívne ohlasy detí i pedagógov boli inšpiráciou na vytvorenie samostatného výchovno-vzdelávacieho projektu pre prvý stupeň základných škôl. Po nástupe pandémie sa asociácia rozhodla pre verziu online, do ktorej sa môžu prihlasovať skupiny (triedy), zároveň sa FKD stáva súčasťou verejného programu virtuálnej kinosály Kino doma a do workshopu sa môžu zapojiť aj rodičia s deťmi. "Situácia s domácim vzdelávaním je náročná pre deti, učiteľov aj rodičov. Rozhodli sme sa preto byť dostupnejší pre malých divákov aj počas víkendov a touto hravou edukáciou spestriť deťom čas v izolácii a vniesť do rodín víkendovú pohodu a potešenie," dodala koordinátorka projektu Martina Mlichová. Hosťom na prvom workshope bude animátor a režisér Martin Snopek.