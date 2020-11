Filmový kabinet deťom pozýva žiakov na interaktívne online vzdelávanie

Bratislava 4. novembra (TASR) - Projekt Filmový kabinet deťom (FKD) získava v týchto dňoch online podobu. Deti sa na ňom dozvedia, čo znamená pojem animácia a kto a akými technikami ju vlastne vytvára. Online verzia projektu sa skladá z video prednášky, workshopu a pásma animovaných filmov od popredných slovenských tvorcov. TASR o tom informovala Lucia Mandincová, PR manažérka Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).



Projekt FKD sa zameriava na hravú edukáciu mladých divákov od roku 2014. Vítal deti v kinosálach, kde sa v rámci školského vyučovania dozvedeli viac o animovanom filme. Keďže sú dnes kiná zatvorené, ASFK sa rozhodla prísť za deťmi do tried. Teraz sa v rámci svojej výučby môžu zapojiť do projektu online, pozrieť si animované pásmo a cez internet sa zúčastniť aj na video workshope. "Z dôvodu prvej vlny pandémie musela ASFK zrušiť všetky naplánované FKD workshopy od marca do júna. Keďže sa kvôli opatreniam už v septembri zatvorili kiná, veľmi nám chýbali deti a ich zvedavé otázky. Rozhodli sme sa nájsť všetky možnosti, ako sa im priblížiť a ako ich opäť pozvať do magického sveta animácie," uviedla k online verzii FKD koordinátorka projektu Martina Mlichová.



Deti sa na ňom dozvedia o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto a akými postupmi animovaný film vytvára, a ako jednotliví tvorcovia filmu spolupracujú. "Súčasťou edukácie sú ukážky rôznych zaujímavých rekvizít. Prednáška je doplnená pásmom slovenských animovaných filmov, ktoré jednotlivé techniky prezentujú. Súčasťou projektu je workshop pod vedením skúsených lektoriek, ktorý po novom prebieha online," priblížila Mandincová s tým, že deti získajú aj metodický materiál, vďaka ktorému môžu s rodičmi alebo učiteľmi s témou animácie pracovať aj ďalej.



Pásmo animovaných filmov tohto školského roku je zložené zo súčasnej tvorby úspešného slovenského animátora Martina Snopeka (Monštrum), z ocenenej práce študentky Natálie Zabákovej (Nešťastník) a populárneho seriálu Veroniky Kocourkovej (Tresky plesky). "Všetko sú to príbehy, ktoré v sebe sústreďujú zaujímavé témy na rozhovor, ako napríklad šikana, moc, dodržiavanie pravidiel či správanie sa," dodala Mandincová. Ďalší blok filmov prezentuje tému rozmanitosti prírodných javov, z ktorej sa deti môžu naučiť, čo všetko má pre ľudstvo pripravené mocná príroda. Druhá časť pásma je venovaná cenami ovenčenému animovanému filmu režiséra Martina Smatanu Šarkan.



Vzdelávací projekt pre deti a učiteľov je vďaka Audiovizuálnemu fondu a Nadácii mesta Bratislavy sprístupnený zadarmo. Záujemcovia môžu v mene triedy napísať na adresu mlichova@asfk.sk a dohodnúť si podrobnosti o priebehu a čase konania.