Zomrel slávny bolywoodsky herec, známy aj z filmu Milionár z chatrče

Bombaj 29. apríla (TASR) - Vo veku 53 rokov zomrel v stredu v nemocnici v indickom meste Bombaj celosvetovo známy bollywoodsky herec Irrfan Khan, ktorého preslávili napríklad filmy Milionár z chatrče či Jurský svet. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho tlačového hovorcu.



"Irrfan bol silným človekom, bol človekom, ktorý bojoval až do úplného konca a vždy inšpiroval všetkých, ktorí s ním prišli do úzkeho kontaktu," povedal vo vyhlásení jeho hovorca.



V roku 2018 zverejnil Khan na sociálnej sieti Twitter informáciu, že mu diagnostikovali endokrinný nádor. Neskôr sa podrobil niekoľkomesačnej liečbe v londýnskej nemocnici. Do práce sa vrátil v roku 2019.



Začiatkom tohto týždňa ho hospitalizovali v nemocnici v Bombaji s infekciou hrubého čreva. Jeho úmrtie potvrdil aj hovorca tamojšej nemocnice.



Irrfan Khan vyrastal v moslimskej rodine. V rokoch 1984 - 1987 študoval herectvo v Dillí. Potom sa presťahoval do Bombaja, kde sa spočiatku objavil v niekoľkých televíznych seriáloch a divadelných produkciách.



Svoju hereckú kariéru začal v roku 1988 a pôvodne bol pod menom Irrfan známy najmä v domovskej Indii. Až v roku 2001 prišiel prvý väčší úspech v podobe hlavnej úlohy vo filme Bojovník nakrútenom v Európe.



V posledných rokoch však hral aj v kasových trhákoch, ako Milionár z chatrče (2009), Amazing Spider-Man (2012), Pí a jeho život (2012) či Jurský svet (2015). Za svoje úlohy dostal viacero ocenení.



Khan bol ženatý so spisovateľkou Sutapou Sikdarovou, s ktorou má dve deti.