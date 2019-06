Filmy Art Film Festu si pozrú aj stovky študentov z Košického kraja

Filmy si študenti z Michaloviec a Spišskej Novej Vsi bezplatne pozrú v košickom Kine Úsmev 20. júna.

Košice 6. júna (TASR) – Aj zapojením študentov z celého kraja podporí medzinárodný filmový festival Art Film Fest (AFF) Košický samosprávny kraj (KSK). Počas festivalových dní dovezie stredoškolákov bezplatne autobusmi do Košíc na premietanie filmov. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



„Prostredníctvom autobusových dopravcov chceme poskytnúť študentom možnosť zažiť atmosféru najväčšieho filmového festivalu na Slovensku. Do Košíc privezú autobusy stovky študentov z Michaloviec a Spišskej Novej Vsi. Okrem premietania filmov sa budú môcť zúčastniť aj diskusií týkajúcich sa tém mediálnej komunikácie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Filmy si študenti z Michaloviec a Spišskej Novej Vsi bezplatne pozrú v košickom Kine Úsmev 20. júna. Vybrané dokumentárne a historické propagačné filmy budú zamerané na umenie, významných umelcov, kultúrne dedičstvo miest, pamiatky aj remeslá. O významných umelcoch im bude hovoriť filmová teoretička Eva Filová.



Košickí študenti získajú bezplatné cinepassy o deň na to. „V rámci pásma spravodajských žurnálov si pripomenú udalosti viažuce sa k Nežnej revolúcii, a to pochod cez hraničný priechod Bratislava – Berg, generálny štrajk, vlak nežnej revolúcie, či formovanie nových politických strán pred prvými slobodnými voľbami,“ spresnila Činčárová s tým, že historické udalosti im opíše historik Henrich Hrehor z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Študenti z Košického kraja sa do aktivít AFF zapojili aj začiatkom mája. Stredoškoláci zo Spišskej Novej Vsi a z Michaloviec absolvovali vzdelávací projekt Obrazy (proti) extrémizmu. Spolu 450 študentov z ôsmich škôl si pozrelo dokumentárne filmy týkajúce sa tém mediálnej manipulácie. Videli dvojicu snímok vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje dohromady 16 filmov – osem dokumentárnych a osem študentských diel, z ktorých vzniklo DVD s manuálom pre učiteľov. „Budeme ho distribuovať do všetkých našich stredných škôl. Slúžiť bude ako manuál pre učiteľov, ako rozoberať jednotlivé citlivé a zložité spoločenské témy. Je dôležité podnecovať u študentov kritické myslenie, naučiť ich rozlišovať pravdivé zdroje od manipulačných a rozprávať o tom, ako sa stokrát opakovaná lož môže stať pravdou,“ dodal Trnka.



Jednou z tohtoročných noviniek AFF bude aj takzvaný Industry program v spolupráci s KSK, ktorý je určený najmä pre filmových nadšencov - študentov, a to prevažne umeleckých škôl a gymnázií.



Medzinárodný filmový festival Art Film Fest sa začne v Košiciach v piatok 14. júna a potrvá do soboty 22. júna.