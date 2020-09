Finalistov Ceny Oskára Čepana čaká výstava v Novej synagóge v Žiline

Bratislava 18. septembra (TASR) - Finalistov Ceny Oskára Čepana (COČ) Ludmilu Hrachovinovú, Danielu Krajčovú, Kristiána Németha a Jozefa Piláta čaká inštalácia spoločnej výstavy v Novej synagóge v Žiline. Vernisáž sa uskutoční 2. októbra. Medzinárodná odborná porota určí laureáta prestížneho ocenenia pre vizuálnych umelcov do veku 40 rokov, ktoré organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, 13. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Každý z finalistov COČ vychádza z odlišných tvorivých pozícií, kurátorská dvojica Lucia Gavulová a Viktor Čech sa napriek tomu zhodla v tom, že diela všetkých autorov pripravované na výstavu spolu do seba zapadajú. "Aj keď každý z nich vychádza zo značne odlišných tvorivých pozícií. Nech je to sústredený dôraz na problematiku maľby a s ňou spojená telesnosť u Ludmily Hrachovinovej, sociálne a komunikačné využitie schopnosti zdieľania cez médium kresby v projektoch Daniely Krajčovej, konceptuálne uchopená inštitucionálna kritika niektorých javov slovenskej spoločnosti v elegantných inštaláciách Kristiána Nemétha či nečakané stretnutia tradície a najaktuálnejších trendov v médiách i tematiky v tvorbe Jozefa Piláta," dodal Čech, ktorý bol k projektu prizvaný ako teoretická záštita a autor textov o finalistoch aj výstave.



Riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia, COČ a tohto roku aj spolukurátorka Lucia Gavulová sa výstave venuje viac po exekutívnej a komunikačnej stránke, keďže ako riaditeľka projektu bola pri jej vzniku od začiatku a kontinuálne s finalistami konzultuje podoby a prípravu ich výstavných projektov. Tie budú môcť obdivovať počas dvoch mesiacov návštevníci žilinskej Novej synagógy. "V úvode prejavili finalisti voči priestoru rešpekt, prišiel im neuchopiteľný, náročný a špecifický, hoci krásny. Priestor synagógy je presne taký. Na druhej strane sa naň takmer okamžite adaptovali a každý si v ňom prirodzene hneď našiel miesto pre svoju prezentáciu, také, ku ktorému najviac inklinoval a najviac sa mu pozdávalo," prezradila Gavulová s tým, že k nezhodám medzi prístupmi finalistov neprišlo: "Vo vzájomnej komunikácii sa na obsadení priestorov hladko zhodli."



Spoluprácu s finalistami COČ si pochvaľuje aj riaditeľ žilinskej Novej synagógy Marek Adamov. "Chceme byť súčasťou Čepana a je to pre nás česť hostiť výstavu finalistov v tejto industriálnej dedinke pod horami. Máme šťastie na túto štvoricu, teším sa na výstavu a je mi jedno, kto vyhrá, lebo všetci sú super. A nielen v umení, ale aj ako ľudia sú fajn."



Výstavu v Žiline navštívi aj medzinárodná porota, ktorá 13. novembra rozhodne, kto sa stane laureátom COČ pre aktuálny rok. Členmi poroty sú historička umenia a kurátorka Vjera Borozan (ČR), nezávislý kurátor a teoretik umenia Bartholomew Ryan (USA), umelec a kurátor súčasného vizuálneho umenia Jaro Varga (SR), kurátorka a publicistka Kathrin Bentele (Švajčiarsko) a kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie Jan Verwoert (Holandsko).