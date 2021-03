Finálová výstava COČ 2021 sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava

Bratislava 1. marca (TASR) - Po troch rokoch sa Cena Oskára Čepana (COČ) vracia do Bratislavy. Finálová výstava sa uskutoční od 18. novembra do januára budúceho roku v Kunsthalle Bratislava (KHB). "Projekt má ambíciu stať sa živou diskurzívnou platformou súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Organizátori oslovili rakúsku kurátorku Lauru Amann, ktorá aktuálne pôsobí v Kunsthalle Wien," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Predbežná predstava je, že by sa projekt do Bratislavy vrátil natrvalo. Dosiaľ tomu bránila absencia inštitucionálnej platformy, s ktorou by Cena Oskára Čepana mohla dlhodobo spolupracovať tak, aby sa do inštitúcie dramaturgicky aj obsahovo hodila a aby sa oba subjekty vo svojich zameraniach navzájom relevantne dopĺňali," uviedla Lucia Gavulová, riaditeľka COČ a zároveň Nadácie - Centrum súčasného umenia, ktorá súťaž organizuje. Keďže projekt má ambíciu stať sa živou diskurzívnou platformou súčasného vizuálneho umenia na Slovensku, jeho vedenie realizovalo rokovania s KHB. Tie boli podľa Golianovej úspešné až po februárovom nástupe nového riaditeľa inštitúcie Jena Kratochvíla: "Koncom roka si tak oba subjekty vyskúšajú vzájomnú spoluprácu, ktorá predurčí aj obdobie ďalších rokov."



Cena nadobudla putovný charakter. Od roku 2014 sa výstava finalistov každoročne konala v inom meste (2014 Žilina, 2015 Košice, 2016 Nitra, 2017 Banská Bystrica, 2018 Bratislava, 2019 Košice, 2020 opäť Žilina). Tento rok chce vedenie projektu komplexne zmeniť prístup k tvorbe výstavy vybraných umelcov do finále COČ. "A to vykročením od - skôr pasívnej podoby výstavnej prehliadky v zmysle separovaných prezentácií jednotlivých finalistiek a finalistov k diskurzívnejšej platforme, založenej na širšej spolupráci všetkých zúčastnených subjektov," dodala Golianová.



Ďalej poznamenala, že organizátori budú hovoriť o možnom uchopení a podobe výstavného projektu s kurátorkou a hosťujúcou inštitúciou už v počiatočnej fáze, keď ešte nie sú ani známe mená finalistov, ktorých medzinárodná porota vyberie v polovici apríla. K spolupráci na kurátorovaní výstavy tento rok prizvali rakúsku kurátorku a architektku Lauru Amann.



Do 26. ročníka COČ sa vizuálni umelci do veku 40 rokov môžu prihlasovať do 31. marca. Meno víťaza sa verejnosť dozvie začiatkom decembra.