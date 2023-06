Folklórne slávnosti pod Poľanou budú po prvýkrát trvať štyri dni

Detva 6. júna (TASR) - Letné Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve budú tento rok trvať štyri dni. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran s tým, že program je pripravený. Tento rok sa podujatie uskutoční v termíne od 6. do 9. júla.



Festival ľudovej hudby a tradícií býva v Detve tradične, počas troch dní, od piatka do nedele, počas druhého júlového víkendu. Tento rok však otvoria svoje brány pre návštevníkom prvýkrát vo štvrtok (6. 7.) večer. "Uvedieme podpoliansky program, inšpirovaný prvkami zapísanými v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska z regiónu Podpoľania," spomenul predseda Programovej rady FSP Roman Malatinec. Organizátori tiež vzdajú poctu životu a dielu osobnosti slovenskej kultúry, choreografovi Jurajovi Kubánkovi. Bude to dielo Nesmrteľný tanečník v podaní kolektívu Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova.



Primátor dodal, že prípravy mesta na kultúrnu akciu pokračujú a v súčasnosti upratujú amfiteáter. Podotkol, že v jeho areáli sú nutné opravy a týka sa to hlavne jeho drevených častí. "Snažíme sa tiež vyriešiť dodávku vody, aby sme predišli situácii, ktorá sa stala vlani. Pre sucho sa na toaletách nedalo splachovať," uviedol.



Ako poznamenal, samospráva rieši aj dopravu a parkovanie v blízkosti amfiteátra. Počas slávností sa totiž v niektorých časoch tvoria v Detve dopravné zápchy. "Nevieme to však ovplyvniť, pravdepodobne zvýšime ceny za parkovanie pri amfiteátri, aby sme aspoň domácich obyvateľov motivovali prísť do areálu pešo," podotkol. Podľa Barana sú organizátori limitovaní pozemkami, na ktorých je možné odstaviť autá a aj jednou hlavnou prístupovou cestou.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976. V rokoch 2020 a 2021 sa slávnosti pre pandémiu neuskutočnili. Jubilejný, 55. ročník jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku bol vlani.