Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú aj tento rok štyri dni
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla.
Autor TASR
Detva 26. mája (TASR) - Letné 59. Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve budú aj tento rok trvať štyri dni. TASR o tom informoval primátor mesta Branislav Baran s tým, že v súčasnosti pripravujú areál amfiteátra, ktorý každoročne potrebuje investície.
Spresnil, že tento rok dostavali prístrešok v priestore pre centrum tradičnej kultúry. To počas FPS organizuje aktivity pre deti. Podľa neho tak už nebudú musieť rozložiť stany a zázemie budú mať pod strechou. Súčasťou prípravných prác je kosenie areálu, v súčasnosti už plánujú aj založenie podlahy na javisku. Slúžiť bude pre skúšanie tancov pozvaných účinkujúcich.
Podľa primátora vymenili niekoľko desiatok štvorcových metrov šindľovej strechy. „Pokračuje aj príprava a oprava lavičiek na sedenie v hľadisku. Vymieňame na nich drevo, aby ich mohli osadiť,“ priblížil. Konštatoval, že obnovili aj drevené slniečko, ktoré pri vstupe na amfiteáter víta návštevníkov. Spomenul, že bolo v havarijnom stave a pri silnom vetre sa mohlo rozpadnúť. Rozhodli sa preto pre komplexnú rekonštrukciu.
Ako ďalej uviedol, investícií by urobili aj viac, mesto však naráža na financie. Dodal, že niektoré investičné aktivity do amfiteátra prehodnotia, aby na folklórne slávnosti ostalo dostatok peňazí. Zdôraznil, že ceny za vstupenky na program aj za parkovanie ostávajú rovnaké ako vlani.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Na svojom oficiálnom webe informujú, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho Folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.
