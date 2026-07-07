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Folklórne slávnosti v Detve prinesú aj kultúru mimo hlavnej scény
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 9. do 12. júla.
Autor TASR
Detva 7. júla (TASR) - Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve prinášajú aj kultúru mimo hlavnej scény amfiteátra. Sprievodné podujatia počas festivalu ukážu, že tradície sú živé cez výstavy, remeslá, tvorivé dielne i dvory. TASR o tom informoval člen programovej rady FSP Jaroslav Černák.
Podotkol, že novinkou bude dielňa u Grajciara, kde ukážu opravu a renováciu hudobných nástrojov z regiónu Podpoľania. Prezentácia priblíži zachovanie originality hudobných nástrojov.
Černák spresnil, že vo festivalovom areáli naplánovali jarmok ľudových remesiel, detviansky salaš, Krajanský dvor, Dvor u Detvanov či Timravin dvor. Prezentovať sa príde aj typická heľpianska kuchyňa. Predstavia aj tvorbu detvianskych drevených vyrezávaných krížov a Regionálny produkt Podpoľanie. „Jarmočnú scénu klasicky staviame pre rôzne školy tanca, spevu, predstavia sa na nej aj Slováci žijúci v zahraničí,“ poznamenal. Centrum tradičnej kultúry v Detve naplánovalo zábavné aktivity pre deti. Tradičné staviteľstvo Podpoľania chystá prezentáciu pôvodných stavebných techník z regiónu. Zameria sa na ručné opracovanie dreva kresaním a štiepaním. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde organizujú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.
Ako poznamenal, podujatia budú aj v meste. Výstavu pripravujú v kultúrnom dome pri kostole. Záujemcovia si môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Černák doplnil, že Podpolianske múzeum predstaví tvorbu sochára Jána Hlinicu, ktorý je rodákom z Detvy. Prinesie realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny.
Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Ukážu periny, vankúše, posteľnú bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky. Burza na nákup, predaj a výmenu krojových častí z oblasti Podpoľania bude v Podpolianskom remeselnom dvore oproti kostolu. Detvianske ľudové umenie predstaví pôvodné detvianske kroje a ich časti.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 9. do 12. júla.
Podotkol, že novinkou bude dielňa u Grajciara, kde ukážu opravu a renováciu hudobných nástrojov z regiónu Podpoľania. Prezentácia priblíži zachovanie originality hudobných nástrojov.
Černák spresnil, že vo festivalovom areáli naplánovali jarmok ľudových remesiel, detviansky salaš, Krajanský dvor, Dvor u Detvanov či Timravin dvor. Prezentovať sa príde aj typická heľpianska kuchyňa. Predstavia aj tvorbu detvianskych drevených vyrezávaných krížov a Regionálny produkt Podpoľanie. „Jarmočnú scénu klasicky staviame pre rôzne školy tanca, spevu, predstavia sa na nej aj Slováci žijúci v zahraničí,“ poznamenal. Centrum tradičnej kultúry v Detve naplánovalo zábavné aktivity pre deti. Tradičné staviteľstvo Podpoľania chystá prezentáciu pôvodných stavebných techník z regiónu. Zameria sa na ručné opracovanie dreva kresaním a štiepaním. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde organizujú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.
Ako poznamenal, podujatia budú aj v meste. Výstavu pripravujú v kultúrnom dome pri kostole. Záujemcovia si môžu prelistovať históriu festivalu cez fotografie z minulých ročníkov. Černák doplnil, že Podpolianske múzeum predstaví tvorbu sochára Jána Hlinicu, ktorý je rodákom z Detvy. Prinesie realistický pohľad na tradičný svet hudobníkov, nevesty i betlehemcov pretavený do hliny.
Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome návštevníci spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Ukážu periny, vankúše, posteľnú bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky i šatky. Burza na nákup, predaj a výmenu krojových častí z oblasti Podpoľania bude v Podpolianskom remeselnom dvore oproti kostolu. Detvianske ľudové umenie predstaví pôvodné detvianske kroje a ich časti.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 9. do 12. júla.