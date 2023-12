Formácia 4 Tenoři získala platinovú platňu za album Láska prý

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vokálna formácia 4 Tenoři, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube poslucháčov, si prevzala na vianočnom koncerte v pražskej Lucerne platinovú platňu Supraphonu za druhý album Láska prý. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Formácia si pred Vianocami pridala do svojho repertoáru legendárnu melódiu skladateľa Jaroslava Celbu a textára Jana Fischera Cestu znám jen já, známu z Pohádek z mechu a kapradí. Pesnička je vo svojej video podobe populárna i na YouTube, kde mala premiéru pred mesiacom.



Zoskupenie 4 Tenoři, to sú Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž. Už teraz sa tešia na rok 2024, keď budú reprezentovať českú hudbu v prestížnej newyorskej Carnegie Hall. Na 23. mája 2024 majú pre americké publikum pripravený špeciálny program From Broadway to Hollywood, kde zaznejú najslávnejšie melódie z filmov a muzikálov. Zaspievajú tam tiež Smetanovu Vltavu, ktorú nahrali s Českým národným symfonickým orchestrom a ktorá vyjde vo vydavateľstve Supraphon už začiatkom nového roka ako digitálny singel a zaznie naživo na novoročných galakoncertoch v Zlíne a Ostrave, kde 4 Tenoři vystúpia spolu s Filharmóniou Bohuslava Martinů. Kvarteto sa predstaví aj slovenským fanúšikom 19. augusta budúceho roka na zámku Šimák v Pezinku.