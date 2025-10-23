< sekcia Kultúra
Formácia Morena vydáva album Kým zovrie voda
Album Kým zovrie voda nadväzuje na úspešný debut Morena a je výpoveďou dvoch priateliek, ktoré sa za posledné roky nielen hudobne, ale aj osobne výrazne posunuli
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Herečka a speváčka Dominika Fischer Kavaschová a hudobníčka, skladateľka aj dramaturgička Andrea Bučko sa po úspechu prvého albumu opäť stretávajú na pódiu i v štúdiu. Tentoraz prichádzajú s novým autorským albumom s názvom Morena - Kým zovrie voda, ktorý oficiálne pokrstia 8. novembra počas jedinečného koncertu s výnimočnými hosťami v bratislavskom STARS auditoriu. TASR informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.
Album Kým zovrie voda nadväzuje na úspešný debut Morena a je výpoveďou dvoch priateliek, ktoré sa za posledné roky nielen hudobne, ale aj osobne výrazne posunuli. Úvodná skladba Korene a záverečná V korunách rámcujú cestu za sebapoznaním, dozrievaním, objavovaním sebalásky, vnútornej slobody, ale aj prijímaním pocitov samoty. Hudobne aj lyricky osciluje medzi jemnosťou a silou, medzi humorom, veselými rytmami a priestorom na zamyslenie.
„Obe sme sa za tie roky niekam posunuli. A nielen my, ale aj naše priateľky a blízke ženy, ktoré nás inšpirovali. Tento album je o novom vnímaní lásky, ktorú musíme vedieť darovať aj sebe, o zraneniach, o zamurovaných citoch, ale aj otvorenom srdci a vďačnosti za lásky, ktoré nás v živote formovali,” hovoria Dominika Fischer a Andrea Bučko.
Album otvára pieseň Korene - zhudobnený text Andreja Csina - a uzatvára ho skladba V korunách - symbolická cesta od zeme k nebu, od začiatku k rozkvetu a dozretiu. Medzi tým sa nachádzajú skladby s rôznymi osobnými textami i zhudobnené básne Milana Lasicu (Za láskou a Chcem odísť) či bonus Emolintimita, ktorý vznikol inšpirovaný textom ich priateľky Lucky Komiňákovej.
Hudobnú zostavu Morena band tvoria Dominika Fischer Kavaschová, ktorá spieva a píše texty, a Andrea Bučko, ktorá sa podieľa na speve, hudbe a hrá na klavíri. Na basgitare účinkuje Fedor Frešo ml., na bicích Ema Kakarová. Na klavíri hrajú Daniel Žulčák a Tibor Feledi. Ako hostia na koncerte vystúpia Peter Lipa, Natália Puklušová, Adriena Bartošová, Daniel Fischer a Pavol Bereza.
Album Kým zovrie voda nadväzuje na úspešný debut Morena a je výpoveďou dvoch priateliek, ktoré sa za posledné roky nielen hudobne, ale aj osobne výrazne posunuli. Úvodná skladba Korene a záverečná V korunách rámcujú cestu za sebapoznaním, dozrievaním, objavovaním sebalásky, vnútornej slobody, ale aj prijímaním pocitov samoty. Hudobne aj lyricky osciluje medzi jemnosťou a silou, medzi humorom, veselými rytmami a priestorom na zamyslenie.
„Obe sme sa za tie roky niekam posunuli. A nielen my, ale aj naše priateľky a blízke ženy, ktoré nás inšpirovali. Tento album je o novom vnímaní lásky, ktorú musíme vedieť darovať aj sebe, o zraneniach, o zamurovaných citoch, ale aj otvorenom srdci a vďačnosti za lásky, ktoré nás v živote formovali,” hovoria Dominika Fischer a Andrea Bučko.
Album otvára pieseň Korene - zhudobnený text Andreja Csina - a uzatvára ho skladba V korunách - symbolická cesta od zeme k nebu, od začiatku k rozkvetu a dozretiu. Medzi tým sa nachádzajú skladby s rôznymi osobnými textami i zhudobnené básne Milana Lasicu (Za láskou a Chcem odísť) či bonus Emolintimita, ktorý vznikol inšpirovaný textom ich priateľky Lucky Komiňákovej.
Hudobnú zostavu Morena band tvoria Dominika Fischer Kavaschová, ktorá spieva a píše texty, a Andrea Bučko, ktorá sa podieľa na speve, hudbe a hrá na klavíri. Na basgitare účinkuje Fedor Frešo ml., na bicích Ema Kakarová. Na klavíri hrajú Daniel Žulčák a Tibor Feledi. Ako hostia na koncerte vystúpia Peter Lipa, Natália Puklušová, Adriena Bartošová, Daniel Fischer a Pavol Bereza.