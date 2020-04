Formácia Silent Trio predstavuje akustický cover od speváčky LP

Bratislava 9. apríla (TASR) - Jedna z najznámejších a najvyťaženejších slovenských cover kapiel Silent Trio momentálne, podobne ako všetci ostatní, nevystupuje. Na jej zmes svetových a domácich hitov si fanúšikovia v kluboch, puboch či na firemných a súkromných akciách budú musieť počkať. Počas neplánovaného oddychu im kapela pripravila prekvapenie v podobe nového videoklipu. Spolu s hosťujúcou speváčkou Lenkou Machciníkovou a hudobnými priateľmi nahrali svoju akustickú verziu veľkého hitu Lost On You známej americkej speváčky LP. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„Už dlho sme chceli urobiť nejakú skladbu so ženským vokálom, keďže sme stále len chlapská partia. Lenku som na odporúčanie kamarátov videl spievať na Novej scéne v muzikáloch a veľmi ma oslovila. Na ponuku zaspievať si s nami hneď kývla, tak sme spolu na konci februára a začiatku marca nahrali dve skladby,“ povedal o novej spolupráci gitarista a spevák skupiny Richard Richie Brúder.



Skladbu Lost On You si vybrala Machciníková a do akustickej verzie ju zaranžoval gitarista skupiny Michal Kovalčík, ktorý okrem Silent Tria hrá s Petrom Nagyom, Jankom Ledeckým aj ďalšími interpretmi. Trojicu, v ktorej väčšinou spieva Daniel Miženko, doplnili hudobní kamaráti zo skupiny Indigo, bubeník Jozef Gorel a klávesák Marek Mečiar. K skladbe vznikol hneď po nahrávke aj videoklip, ktorý môže zatiaľ aspoň trochu nahradiť plánované živé prevedenie skladby.











Lost on you Silent Trio: https://youtu.be/CrqcILRyCf8