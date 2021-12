Formácia Terrible 2s vydáva dvojsingel Vianoce

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ani nie dva mesiace po vydaní debutového albumu Na vrchole síl prichádza slovenská kapela Terrible 2s so singlom Vianoce. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



„Je to taký vianočný darček, dve pesničky na počúvanie aj na voľné stiahnutie pre ľudí, ktorí túžia po silnej správe naloženej v tichej, plynúcej hudbe v týchto koronových časoch,“ hovorí Lucia Piussi, ktorá Terrible 2s založila s bubeníčkou a huslistkou Agnes Loveckou a s ďalšími dvoma členmi skupiny Živé kvety hneď po jej rozpade.



„Sú to dve dlhé a verbálne veľmi bohaté pesničky, niečo na spôsob životopisného rozprávania, ktoré som vyslovene potrebovala zo seba vyhrabať minulý rok počas lockdownového umŕtvenia. Musela som sa vrátiť kamsi celkom na začiatok, k sebe, aj k vlastným koreňom, aby som po tom všetkom dokázala ísť ďalej. Tieto pesničky prišli ku mne vyslovene ako mocný liek. Som im za to vďačná. Je v nich hlboký mier a radosť a dúfam, že trochu aj humor,“ doplnila.



Obidve piesne produkoval Tomáš Sloboda a boli nahraté naživo s celou kapelou tak, ako si ich kapela za rok v skúšobni a počas leta na koncertoch postupne vyhrala, vyhladila, podobne ako voda kamene.



„Je neskutočné, že tento bohatý prílev slov dokážeme s kapelou naživo zahrať tak, aby divák rozumel každé slovo. Podľa mňa je to dedičstvo toho, že sme spolu toľké roky hrávali v Živých kvetoch. Teraz sme vykročili celkom novou cestou a nebojíme sa znieť úplne inak a novo,“ hovorí Lucia Piussi a dodáva, že pre ňu je singel Vianoce unikátny. „Na nič a na nikoho sa už nepodobáme. Ideme totálne vlastnou cestou. Buď to niekoho uhranie, alebo mu to vôbec nič nepovie. A tak to má byť. Ber, alebo nechaj tak!“



Dvojsingel Vianoce vyjde v budúcom roku ako súčasť dvojplatne spolu s debutovým albumom Na vrchole síl.



Vianoce audio: