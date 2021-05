Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev prezentuje novú kolekciu fotografi

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev otvára v stredu v Bratislave niekoľkokrát preloženú výstavu spojenú s prezentáciou novej kolekcie Foto Slovakia. Podobne ako ostatným umelcom aj jemu zámery a plány v covidovom roku 2020 zmarila koronakríza.



"Zvládli sme ju dobre, keď sa v piatok 13. marca zatvorili hranice, boli sme na Špicbergoch, od rána do večera sme ich brázdili na snežných skútroch v špeciálnych skafandroch v -30-stupňových teplotách," uviedol pre TASR Kulisev. Keďže na mrazivej expedícii nemali internetové spojenie, pri návrate domov mal dojem, že sa zbláznil svet.



"Zavreli sa hranice, rušili linky, museli sme ísť do karantény. Vlastne sme sa nemali ako dostať na Slovensko, pobudli sme na Špicbergoch ďalších pár dní navyše, pritom tam nebol žiadny prípad ochorenia COVID-19," spomína fotograf, ktorý mal po návrate z Nórska hneď absolvovať ďalšiu cestu do USA. V sídle OSN v New Yorku mal otvárať svoju výstavu, ktorú rovnako stopol nový koronavírus.



"Ovplyvnil celý rok, ako každého, všetky naše cesty a aktivity, ktoré sme naplánovali. Takže sme začali cestovať tam, kde to bolo možné, a nie tam, kde bol plán," priznal Kulisev, ktorého vlani stretlo aj príjemné povzbudenie v čase, keď aj Slovensko zasiahla pandémia.



V apríli minulého roka sa stal Európskym profesionálnym fotografom roka 2020 v kategórii Dron: "Mal som letieť do Ríma, aby som si ocenenie prevzal, napokon celú akciu zrušili a udeľovanie prebehlo online."



Po uzatvorení hraníc Kulisev napokon sadol do lietadla koncom júna, aby sa v Monaku stretol aj s kniežaťom Albertom II. na otvorení výstavy svojich prác. Výstavu síce presunuli, ale fotograf mal aspoň možnosť zažiť ľudoprázdne Monako a porozprávať sa s priateľom - monackým kniežaťom.



"Albert nám porozprával vtipnú story, ako dostal koronu od Charlesa," prezradil s úsmevom Kulisev, ktorý vlani stihol absolvovať aj putovanie po Provensálsku, ocitol sa tiež na plachetnici v Grécku či na Islande. Koniec roka prežil na Kanárskych ostrovoch.



"Zašívali sme sa tam pred nezmyselným celoplošným testovaním, hneď 31. októbra sme odleteli a vrátili sme sa až po šiestich týždňoch," priznal Kulisev. Nedávno sa vrátil z dlhej cesty po Namíbii. Obrázky z juhozápadnej Afriky však neprezentuje na aktuálnej výstave, šetrí si ich pre knižnú publikáciu ZOOM 3, ktorú chce uviesť do života v septembri.



Na výstave Amazing Planet v bratislavskom obchodnom centre Kulisev predstavuje nové zábery z Islandu, Grécka a Francúzska. Nechýba prezentácia nových fotografií zo Slovenska a nonstop premietanie dronových filmov z celého sveta. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v Eurovea za účasti autora od 26. do 30. mája.