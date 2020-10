Fotograf Helmut Newton sa narodil pred 100 rokmi

Berlín/Bratislava 30. októbra (TASR) - Nemecký fotograf Helmut Newton patril k najlepších módnym fotografom na svete. Preslávil sa erotickými fotografiami slávnych ľudí v módnych magazínoch. Zakladateľ časopisu Playboy Hugh Hefner o ňom povedal: "Bol to gigant. Bol umelcom s výrazným talentom, ktorý posunul hranice vo svete fotografie a ovplyvnil mnohých ďalších fotografov v nasledujúcich generáciách." V sobotu 31. októbra uplynie 100 rokov od jeho narodenia.



Helmut Newton sa narodil 31. októbra 1920 v Berlíne ako Helmut Neustädter. Pochádzal z bohatej židovskej rodiny. Matka ho dlho rozmaznávala a upravovala ako dievča. Až po rokoch zakročil jeho otec, nechal ho ostrihať, prihlásil ho na gymnastiku a plávanie, ktoré si obľúbil.



Prvý fotoaparát dostal v dvanástich rokoch ako študent reálneho gymnázia. Popri štúdiu pracoval ako poslíček pre fotografov z novín. V roku 1934 po uzákonení Norimberských zákonov musel z reálneho gymnázia odísť. Začal navštevovať Americkú školu v Berlíne. V pätnástich rokoch sa zveril otcovi so svojim snom stať sa fotografom.



Záľuba nakoniec zvíťazila nad školou, z ktorej odišiel. Rozhodol sa pre dráhu kameramana u príbuzného v Londýne. Po dohovore otca sa vrátil naspäť do Nemecka a venoval sa už len foteniu. Priúčal sa v ateliéri avantgardnej berlínskej fotografky Else Neuländer-Simonovej, známej pod umeleckým menom Yva, ktorej sľubnú kariéru preťal fašizmus (zomrela v roku 1942 v koncentračnom tábore). Yva fotografovala portréty a módne fotografie. Helmut u nej cez deň pracoval ako účtovník a po nociach v ateliéri fotografoval svojich priateľov. Predlohou mu bol módny magazín Vogue, v ktorom chcel pracovať.



V roku 1938 získal Newton pas a rozhodol sa z Nemecka odísť. Jedinou krajinou, ktorá v tom čase ešte prijímala židovské obyvateľstvo, bola Čína. Loď po ceste zakotvila v Singapure, kde komisia v tom čase vyberala s pomedzi utečencov novú pracovnú silu na základe vzdelania a zručností. Newton mal šťastie, vybrali ho ako fotografa pre miestne noviny. Nedarilo sa mu však a otvoril si vlastný ateliér v obchodnom dome.



Druhá svetová vojna začala čoskoro ohrozovať dovtedy jeho bezstarostný život v novej domovine. Židovské obyvateľstvo bolo internované do táborov v Austrálii. Aj tu však mal relatívne pokojný život a po dvoch rokoch z tábora odišiel. Prácu sezónneho zberača ovocia vymenil za armádu. V roku 1946 z nej vystúpil a zmenil si meno z Neustaedter na Newton. Získal austrálske občianstvo, zriadil si malý fotoateliér a oženil sa.



Od 50. rokov 20. storočia žil so svojou manželkou June, herečkou a fotografkou v Paríži a v Monaku. K vysnívanej práci pre magazín Vogue sa dostal v roku 1956. Ako jeho reputácia stúpala, cestoval za prácou po celom svete. V roku 1959 pracoval v Austrálii pre tamojšie vydanie Vogue. Po dvoch rokoch sa opäť vrátil do Paríža a stal sa posilou francúzskeho vydania tohto magazínu. V roku 1965 dostal Newton ponuku z americkej pobočky Vogue v New Yorku. Kým európske časopisy prijímali jeho fotografie s nadšením, americké magazíny jeho snímky cenzurovali.



Známym sa stal hlavne vďaka svojím portrétom, módnym a čiernobielym fotografiám nahých žien, ktoré sa objavili v magazínoch Vogue, Elle a Playboy. Newtonova práca so svetlom a modelky v nekonvenčných pozíciách posúvali hranice fotografického remesla. Jeho osobité a často šokujúce erotické fotografie veľkého formátu boli vystavované v múzeách po celom svete. Medzi celebrity, ktoré pózovali pred objektívom jeho fotoaparátu, patrili napríklad Paloma Picassová, Pierre Cardin, Naomi Campbellová, či Claudia Schifferová. Jeho chladne erotické, niekedy až sadomasochistické motívy sa často označovali za kontroverzné a perverzné.



V práci fotografa pokračoval do vysokého veku. Ako 79-ročný dostal ešte ponuku z talianskeho vydania Vogue. Umelec posledné roky žil v Kalifornii (USA) a v roku 2003 venoval svoju zbierku (viac ako 1000 fotografií) novej galérii v rodnom Berlíne. Vtedy aj vyslovil žiadosť, aby miestom jeho posledného odpočinku bolo jeho rodné mesto.



Helmut Newton tragicky zahynul 23. januára 2004 vo veku 83 rokov v Hollywoode v USA. Stratil kontrolu nad vozidlom, narazil do múra a zomrel krátko po prevoze do nemocnice. V júni 2004 uložili jeho telesné pozostatky do čestného hrobu na berlínskom cintoríne Friedenauer, neďaleko ktorého sa narodil a žil ako dieťa. V ten istý deň fotografa na slávnostnom akte na berlínskej radnici povýšili za čestného občana nemeckej metropoly.