Fotograf každodenných zázrakov Peter Župník jubiluje

Na archívnej snímke dielo fotografa Petra Župníka s názvom "Husi strácajú len perie" na výstave fotografií "Slovenská nová vlna". Foto: TASR - Martin Baumann

Levoča/Bratislava 14. augusta (TASR) - Umelecký fotograf Peter Župník je považovaný za najpoetickejšieho fotografa "novej vlny", odlišujúceho sa od svojich generačných súputnikov spôsobom práce. V zachytávaných momentkách hľadá rozprávku, príbeh i hru fantázie. Z malých obyčajných vecí vie rozohrať magickú scénu, plnú krehkých metafor. Pre jeho tvorbu je príznačné aj domaľovávanie jemným pastelom.V sobotu 14. augusta sa renomovaný slovenský fotograf Peter Župník, ktorého fotografie boli vystavené v galériách po celom svete, dožíva 60 rokov.Peter Župník sa narodil 14. augusta 1961 v Levoči, celé detstvo však prežil v neveľkej dedinke Klčov vzdialenej od rodiska asi osem kilometrov. Od detstva rád kreslil a maľoval – v Levoči chodil do Ľudovej školy umenia. V rokoch 1976 až 1980 študoval fotografiu na Strednej škole umenia a remesiel v Košiciach. V štúdiu fotografie pokračoval na pražskej Filmovej a televíznej fakulte (FAMU) Akadémie múzických umení u profesora Jána Šmoka, ktorú ukončil v roku 1986. Od roku 1987 pracuje ako fotograf na voľnej nohe.Koncom 80. rokov 20. storočia sa stal členom výtvarnej skupiny Most a neskôr aj združenia Pražský dům fotografie. V roku 1995 sa presťahoval do Paríža, kde žije a tvorí. V posledných rokoch však trávi čoraz viac pracovného i voľného času v rodnej Levoči.Už počas pobytu v Prahe sa Peter Župník vyprofiloval ako jeden z najvýraznejších členov tzv. slovenskej novej vlny - voľného zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v 80. rokoch na FAMU u profesora Šmoka.Po prvotných pokusoch na poli fotografickej reportáže začal ako jeden z prvých československých fotografov vstupovať do priamej, neinscenovanej fotografie nenápadným maliarskym zásahom, ktorým ju vizuálne aj obsahovo posunul za hranice reality. Pred jeho fotoobjektívom ožívajú "nevidené" detaily – snaží sa nachádzať nové, nevšedné pohľady.Peter Župník má za sebou viac ako stovku samostatných i kolektívnych výstav v mnohých krajinách sveta ako napríklad v Nemecku, Rakúsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Holandsku, vo Fínsku, ale aj v USA a Japonsku.Pri príležitosti životného jubilea svetoznámeho fotografa, ktorý sa hrdo hlási k svojim slovenským koreňom, pripravila Galéria umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi na stredu 18. augusta podujatie nazvané: Orbis Pictus/Rozhovory o umení: Mágia Petra Župníka. Úspešný fotograf na ňom priblíži svoju tvorbu, ako aj život medzi Slovenskom a Francúzskom.V Galérii umelcov Spiša môžu návštevníci zároveň až do 31. októbra 2021 vzhliadnuť unikátnu tematickú výstavu fotografií Petra Župníka nazvanú ANIMA, o ktorej autor samotný povedal: