Francúz Mathieu Matissyah predstavuje dynamickú novinku Ghost

Bratislava 3. februára (TASR) - Francúz Mathieu Matissyah odišiel z rodnej krajiny s cieľom cestovať. Slovensko za mu zapáčilo natoľko, že sa tu rozhodol usadiť. Mathieu teraz predstavuje novú energickú skladbu Ghost, ku ktorej si napísal text aj hudbu.



„Pieseň nesie názov Ghost, pretože hovorí o momente, keď máme pocit, že už neexistujeme. Pocit osamelosti, bez orientačných bodov, pocit straty seba samého, až do bodu, keď už necítime nič, čo by prichádzalo od toho druhého. Refrén evokuje práve toto vedomie, túžbu posunúť sa vpred, vyjsť z tmy, ísť smerom k svetlu, dostať sa z tejto bolesti a získať väčšiu slobodu,“ uviedol Mathieu Matissyah.







Pieseň nahral Mathieu v domácom štúdiu a následne upravil v štúdiu Rita v Bratislave. Aranžmán, mix a master má na konte Ľubomír Mazák pod drobnohľadom Pavla Smolku. Klip k novinke sa nakrúcal v okolí Bratislavy.



„Klip som produkoval, napísal a zrežíroval ja. Ako kameraman mi pomáhal Ivan J. Baron, s ktorým som spolupracoval už na videách Charlie, La Liberté des Valseuses a In My Veins. K tejto spolupráci sa pridala aj Malis Mosny, ktorá celú postprodukciu robila v Paríži,“ vysvetľuje vznik klipu Mathieu.



Hlavným aktérom videoklipu je sám Mathieu. „Klip ponúka odlišný príbeh, no zároveň príbeh dopĺňajúci pieseň. Príbeh človeka, ktorý možno pochádza z inej doby a trávi čas chodením, blúdením, hľadaním niečoho alebo niekoho na týchto zničených, prázdnych, rozľahlých miestach. Ako taký postapokalyptický básnik. Košeľa so žabó pripomína romantickú éru spisovateľov a básnikov ako Shakespeare či Moliére. Tento štýl sa mieša s niečím náboženskejším, ale aj modernejším. Tri symboly, tri štýly, ktoré ma dobre vystihujú,“ doplnil Mathieu.