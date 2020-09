Francúzska opereta v Klariskách a kultová inscenácia Môj Boj v DPOH

Môj Boj Foto: Robert Tappert

Bratislava 17. septembra (OTS) - Chce poskytnúť zážitky, ktoré dokážu pomôcť, rozptýliť aj prekonať komplikované časy. Nielen divadlo, ale aj hudba stále žije, aj v časoch pandémie!Záverečný koncert Majstrovských operetných kurzov, ktoré sú venované francúzskej operete sa výnimočne uskutoční v pôsobivých priestoroch kostola Klarisiek, a to už túto nedeľu, 20.9.2020 o 17:00. Pravidelný koncertný cyklus z dielne Metropolitného orchestra Bratislava si v DPOH získal silnú fanúšikovskú základňu. Avšak aj do jeho diania zasiahla pandémia a nariadenia vlády, preto z pôvodných troch pedagógov, ktorí sa mali na záverečnom koncerte predstaviť, mohla na Slovensko prísť len Brigitte Hool zo Švajčiarska. Predstavia sa jej zverenci: Viktória Ballánová, Eva Dovcová, Mykola Erdyk, Marianna Mikócziová, Adam Nádler, Jakuba Šeniglová a Peter Wurczer. Koncert bude dirigovať Dušan Štefánek. Nenechajte si ujsť koncertný zážitok, ktorý vás povznesie na duchu a nabije pozitívnou energiou.Poslednou premiérou, ktorú DPOH stihlo uviesť ešte pred pandémiou vo februári 2020, bola unikátna inscenácia od kultového maďarského autora Georga Taboriho - Môj Boj. V poradí piatu reprízu tejto provokujúcej tragikomédie, ktorá v divákoch dlho doznieva, uvedie divadlo už túto sobotu, 19.9.2020 o 19:00. Dej inscenácie,ocenenej divákmi i kritikou po celom svete, sa odohráva vo viedenskej nocľahárni pre chudobných a ústrednou zápletkou je príbeh neobyčajného priateľstva mladého Adolfa Hitlera a žida Šlomo Herzla. Na mimoriadne vizuálne pôsobivej až impozantnej scéne sa pod režisérkou taktovkou Michala Vajdičku odohráva herecký koncert, v ktorom exceluje Lukáš Latinák ako mladý Hitler a Csongor Kassai ako žid Šlomo. Mrazivý výkon však podáva aj mladučký David Hartl a charizmatická Zdena Studenková ako pani Smrť. Tragikomédia plná sarkazmu a humornej grotesky rozoberá stále aktuálnu tému vzniku extrémizmu a ako ľahko sa z priemerného človeka môže stať nebezpečný manipulátor. Smiech, “husia koža” aj slzy čakajú divákov, ktorí sa neboja kontroverzných tém a vedia oceniť silu autentického a živého stretnutia s umením.BKIS, ktoré má v správe DPOH, ale aj koncertnú sálu Klarisky, nijako nepodceňuje ani nezľahčuje aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením Covid 19. „Absolútna bezpečnosť návštevníkov našich kultúrnych podujatí, účinkujúcich umelcov, ako aj produkčného personálu je pre nás jednoznačne maximálnou prioritou“, zdôrazňuje Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS. A dodáva: „Práve preto sú pri vstupoch do našich priestorov naďalej striktne dodržiavané opatrenia, ktoré sme do praxe zaviedli a riadne otestovali už v rámci podujatí tohtoročného festivalu Kultúrne leto 2020.“ Vstup návštevníkov do divadla, ako aj Klarisiek, je povolený len v rúšku, po vydezinfikovaní rúk a odmeraní teploty, ktorá nesmie presiahnuť 37,2°C. Do priestorov, ktoré sú pravidelne ozonizované, je možné vzhľadom na najaktuálnejšie opatrenia pustiť max. 50 divákov v rámci šachovnicového sedenia. S výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti sú diváci usádzaní tak, že medzi obsadenými miestami ostanú vždy dve miesta voľné. Samozrejmosťou je aj dezinfekcia priestoru počas predstavenia (kľučky, dvere) a produkčný personál v rúškach a rukaviciach.Prejsť sa Laurinskou ulicou popred DPOH je od septembra krajším zážitkom! Stačí zodvihnúť hlavu a pozrieť do okien divadla. Jeho nádherné vitrážové okná smerujúce na Laurinsku ulicu, ktorých autorom je významný slovenský maliar Janko Alexy, sa rozsvietili. Vďaka nasvieteniu získali celkom nový rozmer, takmer akoby divadlo „otvorilo oči“. Okoloidúcich prekvapí estetický zážitok, ktorý nabáda k zastaveniu a zapozeraniu sa do divadelných očí, ale je tiež mimoriadne fotogenickou scénou mesta. Vitráže budú svietiť každý deň, ako symbol, že divadlo žije a pozýva vás objavovať podujatia, vďaka ktorým v ňom môžete zmysluplne a bezpečne stráviť čas a naživo si vychutnať umelecké zážitky.Okrem toho prechádza divadlo aj zmenou vizuálnej identity, ktorá sa tiež zaujímavo pohrá s motívom vitráží, ktoré umocnia minimalistický a čistý vizuál mesačných programových formátov.