Parížska filharmónia zrušila koncert Plácida Dominga

Paríž 12. marca (TASR) - Koncert španielskeho operného speváka Plácida Dominga, ktorý sa mal uskutočniť 8. decembra v Paríži, jeho organizátori zrušili. V parížskej filharmónii mal Domingo spievať v koncertnej verzii opery Giuseppeho Verdiho I Due Foscari.



Informovala o tom v stredu agentúra AFP s tým, že organizátor koncertu na svojej stránke uviedol, že "na to, aby sa toto predstavenie mohlo konať, neboli splnené všetky podmienky".



Agentúra AFP pripomenula, že Opera v Los Angeles (LA Opera) v utorok zverejnila závery svojho vyšetrovania, ktorým sa zistilo, že obvinenia Dominga - bývalého generálneho riaditeľa tohto operného domu - z "nevhodného správania" voči ženám možno označiť za dôveryhodné.



Advokátska kancelária, ktorú najala LA Opera, uviedla, že zatiaľ čo niektoré zo žien vypovedali, že sa pre Domingovo správanie cítili "v nepohode", iné hovorili o spôsobených "traumách", pričom však v záujme svojej kariéry nikomu nič neoznámili.



Advokátska kancelária Gibson, Dunn & Crutcher LLP počas šiestich mesiacov vypočula 44 osôb - vrátane tých, ktoré podali desať trestných oznámení na speváka, ako aj členov vedenia LA Opera i samotného Dominga.



Prípady nevhodného správania sa údajne vyskytli od roku 1986, keď bol Domingo vymenovaný za umeleckého šéfa, do augusta 2019, keď po zverejnení obvinení z obťažovania odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa LA Opera.



Podľa advokátskej kancelárie Domingo pri vyšetrovaní spolupracoval, ale naďalej trvá na tom, že jeho vzťahy so ženami boli konsenzuálne.



Domingo, ktorý sa v 90. rokoch stal celosvetovo známym ako jeden z trojice slávnych tenoristov (spolu s Josém Carrerasom a Lucianom Pavarottim), čelí od vlaňajšieho leta obvineniam z nevhodného správania voči ženám.



Agentúra AP vlani v auguste zverejnila správu o deviatich ženách, ktoré tvrdili, že ich Domingo obťažoval - vnucoval im svoje bozky, obchytával ich a hladkal. Dochádzalo k tomu údajne od konca 80. rokov. Agentúra potom v septembri zverejnila ďalšiu správu, v ktorej sa za obete obťažovania Domingom označilo ďalších 11 žien.



Domingo doteraz všetky obvinenia z obťažovania žien popieral, pričom ich označoval za "nepresné" a tvrdil, že všetky jeho interakcie a vzťahy so ženami boli "vždy vítané a konsenzuálne".



V dôsledku týchto obvinení sa však Domingo v októbri 2019 vzdal postu generálneho riaditeľa opery v Los Angeles. Na rozdiel od Spojených štátov, kde sa jeho kariéra už fakticky skončila, Domingo donedávna úspešne účinkoval v celej Európe.



Koncom februára však vydal vyhlásenie, v ktorom prebral plnú zodpovednosť za svoje konanie a dotyčným ženám sa ospravedlnil za spôsobenú bolesť.



Toto Domingovo vyhlásenie bolo interpretované ako de facto priznanie a malo za následok, že španielske ministerstvo kultúry zrušilo jeho vystúpenia v madridskom divadle Zarzuela naplánované na máj tohto roku.