< sekcia Kultúra
Francúzsky deň v Bratislave prinesie hudbu, gastronómiu aj umenie
Od 14.00 do 21.00 h bude na Hlavnom námestí otvorený Francúzsky trh, na ktorom sa predstavia desiatky vystavovateľov s francúzskymi produktmi.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Hlavné námestie v Bratislave sa v pondelok premení na centrum francúzskej kultúry. Podujatie Francúzsky deň ponúkne návštevníkom celodenný program plný hudby, tanca, filmu, gastronómie, umenia a aktivít pre všetky vekové kategórie. Vstup je voľný. TASR o tom informovala Silvia Litva Polák z Francúzskeho inštitútu.
Od 14.00 do 21.00 h bude na Hlavnom námestí otvorený Francúzsky trh, na ktorom sa predstavia desiatky vystavovateľov s francúzskymi produktmi. Ako priblížila Litva Polák, návštevníci budú môcť ochutnať syry, údeniny, pečivo, zákusky, vína a ďalšie gastronomické špeciality či objaviť remeselné výrobky inšpirované Francúzskom.
Podotkla, že slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční o 15.30 h za účasti veľvyslanca Francúzska na Slovensku Nicolasa Surana. Nasledovať bude kultúrny program na hlavnom pódiu - koncert víťaziek súťaže Spievam po francúzsky, vystúpenie skupiny Kesaj Tchave, prezentácia kurzov francúzštiny Francúzskeho inštitútu na Slovensku, premietanie animovaného filmu Ratatouille, tanečné predstavenie Jorisa Yacouba a Vanesy Indrovej a večerný koncert francúzskej skupiny Bonne Nuit.
Litva Polák doplnila, že program pripravuje aj Francúzsky inštitút na Slovensku na Sedlárskej ulici v Bratislave. Počas celého popoludnia budú pre verejnosť bezplatne dostupné ukážkové hodiny francúzskeho jazyka pre úplných začiatočníkov, tvorivé dielne pre deti i dospelých, maliarsky ateliér, zážitky vo virtuálnej realite a informačný stánok Campus France Slovaquie, kde záujemcovia získajú informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku.
Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu „Hommage Monet“ v Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Súčasťou programu budú komentované prehliadky s kurátorkami výstavy Kristínou Čirákovou a Sárou Jeleňovou.
Francúzsky deň organizujú Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzsko-slovenská obchodná komora. Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mateja Vagača. Realizované je v rámci programu podpory Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
Od 14.00 do 21.00 h bude na Hlavnom námestí otvorený Francúzsky trh, na ktorom sa predstavia desiatky vystavovateľov s francúzskymi produktmi. Ako priblížila Litva Polák, návštevníci budú môcť ochutnať syry, údeniny, pečivo, zákusky, vína a ďalšie gastronomické špeciality či objaviť remeselné výrobky inšpirované Francúzskom.
Podotkla, že slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční o 15.30 h za účasti veľvyslanca Francúzska na Slovensku Nicolasa Surana. Nasledovať bude kultúrny program na hlavnom pódiu - koncert víťaziek súťaže Spievam po francúzsky, vystúpenie skupiny Kesaj Tchave, prezentácia kurzov francúzštiny Francúzskeho inštitútu na Slovensku, premietanie animovaného filmu Ratatouille, tanečné predstavenie Jorisa Yacouba a Vanesy Indrovej a večerný koncert francúzskej skupiny Bonne Nuit.
Litva Polák doplnila, že program pripravuje aj Francúzsky inštitút na Slovensku na Sedlárskej ulici v Bratislave. Počas celého popoludnia budú pre verejnosť bezplatne dostupné ukážkové hodiny francúzskeho jazyka pre úplných začiatočníkov, tvorivé dielne pre deti i dospelých, maliarsky ateliér, zážitky vo virtuálnej realite a informačný stánok Campus France Slovaquie, kde záujemcovia získajú informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku.
Návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu „Hommage Monet“ v Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Súčasťou programu budú komentované prehliadky s kurátorkami výstavy Kristínou Čirákovou a Sárou Jeleňovou.
Francúzsky deň organizujú Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzsko-slovenská obchodná komora. Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mateja Vagača. Realizované je v rámci programu podpory Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.