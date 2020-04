Francúzsky národný orchester nahral v karanténe skladbu Boléro

Paríž 3. apríla (TASR) - Francúzsky národný orchester (ONF) v rámci karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 nahral nezvyčajným spôsobom klasickú skladbu Boléro od Mauricea Ravela.



Keďže sa členovia tohto hudobného telesa nachádzajú v izolácii, každý jeden individuálne nahral svoj part doma na mobilný telefón prevažne ako audiovizuálny záznam.



Hoci orchester pozostáva z celkovo 120 členov, na projekte sa zúčastnilo 51 inštrumentalistov. Technik následne jednotlivé podklady pospájal do videoklipu v podobe mozaiky, čím vzniklo takmer dokonalé, kombinované predvedenie diela.



"Nikdy by som si nevedel predstaviť synchronizáciu zvuku nástrojov, ktoré nehrajú spoločne," uviedol v piatok pre tlačovú agentúru AFP Dimitri Scapolan, videoeditor verejnoprávnej rozhlasovej stanice Radio France, ktorý bol poverený týmto projektom. ONF je jedným z dvoch orchestrov stanice Radio France.



"Keď som prekryl všetky časti zaznamenané na mobiloch, na moje veľké prekvapenie bol každý hráč v perfektnej harmónii. Všetko, čo som musel spraviť, bolo upraviť hlasitosť jednotlivých nástrojov. Bol to pôžitok," dodal Scapolan.



Na rozdiel od pôvodnej 15-minútovej skladby, ktorú hrá 80 hudobníkov, ide o jej skrátenú, štvorminútovú verziu v úprave od dirigenta Didiera Benettiho. Videoklip zverejnili na stránke YouTube 29. marca a odvtedy zaznamenal už vyše milióna zhliadnutí.



Klip sa začína predstavovaním sa umelcov. Skladba sa odvíja od troch nástrojov, ku ktorým sa postupne pridávajú ďalšie, pričom obrazovka je členená na zodpovedajúci počet políčok. "Na konci tu máme 51 hudobníkov. Snažil som sa na obrazovke vytvoriť rozloženie orchestra," podotkol Scapolan.



Podobnú nahrávku zrealizoval s Ódou na radosť od Ludwiga van Beethovena aj Rotterdamský filharmonický orchester (RPhO) či Torontský filharmonický orchester (TPO) s kompozíciou Apalačská jar od Aarona Coplanda. Každý z nich do projektu zapojil približne 20 svojich hudobníkov.











Odkaz na videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI