Francúzsky živel ZAZ zavíta v júni do Bratislavy!

Bratislava 27. februára (OTS) - Isabelle Geffroy, ktorú celý svet pozná pod umeleckým menom ZAZ príde aj do Bratislavy osobne predstaviť svoj ostatný album ISA v rámci svetovej Organique Tour.Prvé štyri albumy speváčky ZAZ priniesli tri svetové turné a tak nastal čas aby si vydýchla. Síce nanútená, ale na druhej strane vítaná samota jarného lockdownu 2020 priniesla album maľovaný úprimnými emóciami ako séria obrázkov.Na svojom piatom albume ZAZ spolupracovala s holandským producentom REYN (Vanessa Paradis, Gaëtan Roussel), s ktorým si dala na čas, aby naniesli konkrétnu farbu každej skladbe na albume hlasom, ktorý netreba predstavovať. Ako živý tak aj dojímavý a vždy v správnej tónine. Texty, ktoré hovoria priamo, sú zároveň osobné aj intímne pre túto uznávanú umelkyňu.Taký je album ISA z jesene 2021 a také sú aj jej vystúpenia naplnené ľudskosťou a blízke publiku. Návrat k tomu čo je podstatné, aj preto je toto svetové turné prirodzene nazývané: ORGANIQUE TOUR.Diváci budú môcť opäť spoznať umelcovu jedinečnú osobnosť a jej svet, objaviť nové aspekty jej umenia, ako aj všetky jej magické kúzla a znova sa zamilovať do jej najväčších hitov: Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra..., ale aj najnovšieho hitu „Imagine“.Vzácna, energická show, pozitívna a veľkorysá, pri ktorej sa budeme usmievať a ktorá nám prináša „de la joie et de la bonne humeur“, teda radost a dobrý humor a pripomína nám, že so ZAZ by sme mali vždy vidieť svet cez ružové okuliare.Toto svetové turné bude zároveň pre ZAZ a verejnosť ďalšou príležitosťou skrížiť cesty s mimovládnymi organizáciami s ktorými sa spojila cez Zazimut - sieť jej združení, čím pridala kvapku zelene do „la vie en rose“.Napokon nie je ZAZ – ktorej skutočné meno je Isa – dáma pestrých farieb?Vstupenky na ZAZ - Organique tour 2.júna v NTC Aréne Bratislava v predaji v sieti Ticketportal od 28. februára od 10:00 hodiny.