Frontman kultovej kapely Depeche Mode Dave Gahan má 60 rokov

Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan a Martin Gore z britskej skupiny Depeche Mode pózujú fotografom pred tlačovou konferenciou v rámci prezentácie nového albumu a blížiaceho sa turné 11. októbra 2016 v Miláne. Foto: TASR/AP

Epping/Bratislava 9. mája (TASR) - Hity britskej skupiny Depeche Mode ako Personal Jesus, Policy of Truth, Everything Counts, Just Can´t Get Enough, People Are People, či Enjoy the Silence hrávajú rozhlasové stanice na celom sveta. Skupina formuje svojou hudbou, ale aj štýlom obliekania charakteristickým čiernou farbou už tretiu generáciu fanúšikov. Frontman skupiny a autor jej názvu Dave Gahan oslávi v pondelok 9. mája 60. narodeniny.Dave Gahan sa narodil 9. mája 1962 v anglickom Eppingu v robotníckej rodine a jeho pôvodné meno je David Callcott. Otec opustil rodinu, keď mala budúca hudobná hviezda pol roka. Matka sa druhýkrát vydala za Jacka Gahana a rodina sa presťahovala do Basildonu, kde sa začiatkom 80. rokov minulého storočia zrodila dnes už kultová formácia Depeche Mode.Dospievajúci Gahan vyrastal na punkovej hudbe, tvorbe Davida Bowieho či skupiny The Damned. Predtým ako úspešne ukončil umeleckú školu v Southende vystriedal viacero škôl. Niekoľkokrát sa ocitol aj za mrežami pre rôzne delikty.uviedol pre TASR Martin Kmeťo, alias DJ Martens, ktorý takmer 20 rokov organizuje v Bratislave, Košiciach, Vrútkach, Trnave a Brne pravidelné DM párty. Podľa neho je Gahan rocková a pódiová hviezda, ktorá má všetko, čo má mať - charizmu, živelnosť, pódiový tanec a aj postoj.Začiatky Gahanovej kariéry sa spájajú s basildonskou kapelou The Vermin. Pri jednom z jej vystúpení, počas ktorého Gahan spieval Bowieho skladbu Heroes, si ho všimli Vince Clarke, Martin Gore a Andy Fletcher, vtedajší členovia kapely Composition of Sound. Tá sa krátko po Gahanovom príchode v roku 1980 premenovala na Depeche Mode a bol to práve on, čo prišiel s týmto názvom, ku ktorému ho inšpiroval francúzsky magazín Dépche-mode.Popularita Depeche Mode rástla každým vydaným albumom a koncertom, ktoré sa aj vďaka Gahanovi menili na veľkú šou. So slávou však prišli problémy v osobnom živote speváka a frontmana skupiny.Z prvého neúspešného manželstva s Joanne Foxovou má syna Jacka. Po rozvode v roku 1990 sa presťahoval do USA, kde začal experimentovať s drogami.Druhá manželka Teresa Conroyová, s ktorou sa oženil v apríli 1992, jeho stúpajúcu závislosť len posilňovala a následné gigantické turné kapely Devotional a Summer Tour '94 už len umocnilo jeho problémy. V roku 1996 sa rozviedol aj s druhou manželkou a prepadol závislosti od heroínu.Do formy sa opäť dostal koncom 90. rokov, keď zmenil životný štýl a zbavil sa závislosti od drog. Začal sa viac angažovať v skupine, písať vlastné texty a rozbehol sólové projekty. Dopomohla mu k tomu aj tretia manželka herečka Jennifer Skliasová, s ktorou má dcéru Stellu Rose.Depeche Mode s nenapodobiteľným frontmanom Gahanom koncertovali na Slovensku v rokoch 2006, 2009, 2013, 2014 a 2017.zdôraznil pre TASR Martin Kmeťo, alias DJ Marten.Zdroj: www.depechemode.sk