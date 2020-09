FS Kráľovianka odháňa choroby spevom, prvé kroje mali zo závesov

Na snímke vedúca folklórneho súboru Kráľovianka Magdaléna Papierniková ukazuje prvý kroj. Ušitý je zo závesov. Ako povedala, je v ňom teplo a trochu farbí. Kráľovce v okrese Košice - okolie 18. septembra 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Diana Semanová

Kráľovce 19. septembra (TASR) – Zahnať choroby pomáhajú zloženiu Folklórneho súboru (FS) Kráľovianka z obce Kráľovce v okrese Košice-okolie spev a tanec. Pre TASR to povedala vedúca súboru Magdaléna Papierniková s tým, že táto aktivita im dáva pocit, že sú užitočnými aj v starobe.“ hovorí s tým, že FS funguje tri roky, v súčasnosti ho tvorí sedem žien v dôchodkovom veku a stálym členom je aj jeden muž. „“ povedala. V abovskom nárečí spolu spievajú tradičné ľudové piesne, ale vymýšľajú aj svoje vlastné.zložili napríklad i pieseň pre oslávenca, ktorému blahoželali k narodeninám.Svoje prvé vystúpenie mali dva mesiace od svojho vzniku, premiéru mali na schôdzi tunajšej jednoty dôchodcov. Postupne chodili vystupovať na viacero akcií vrátane oslavných dní obcí v okolitých dedinách. Vlani sa prvýkrát zúčastnili aj na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru Dargovská ruža, kde sa umiestnili v striebornom pásme. Ako Papierniková povedala, prekvapilo ich to o to viac, že sa považujú za začiatočníčky.Nacvičujú raz týždenne, pred vystúpeniami aj častejšie. V uplynulých mesiacoch ich mali naplánované viacero, väčšina podujatí sa však zrušila pre pandémiu nového koronavírusu. Tento čas využili na nahrávanie svojho prvého CD, videoklipu aj fotenie kalendára v krojoch.povedala s tým, že sprievod im niekedy robí aj ozembuch.Aj keď už majú kroje na leto i na zimu, pri tých prvých improvizovali. „spresnila s tým, že v nich bolo teplo a trochu púšťali farbu. Niekoľko autentických záster či sukní zdedili aj po svojich mamách a starých mamách.Všetky členky FS Kráľovianka majú viac ako 60 rokov. Najstaršou je Mária Mazáková, ktorá má 78 rokov. „povedala.