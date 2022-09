Mikulková o filme Slovo: Ľuďom v ťažkých časoch môže dodať nádej

Bratislava 16. septembra (TASR) - Príbeh manželov Václava a Věry, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom aj v zlom, sleduje film Beaty Parkanovej Slovo. V česko-slovenskej snímke, ktorá si z MFF v Karlových Varoch odniesla dve hlavné ceny, zavedie divákov do 60. rokov minulého storočia.



Manželia si sľúbili, že budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Okolie a ťažké časy v Československu v rokoch 1968 a 1969 ich však vystavujú náročným skúškam. Václav odmieta vstúpiť do komunistickej strany a tlak, ktorému musí čeliť po auguste 1968, ho doženie do psychiatrického ústavu.



"Václav je pevný, zásadový a morálny človek, ale je zraniteľný ako ktokoľvek iný," opisuje svoju charakterovú rolu Martin Finger. "Princípy a vyššie pravdy sú pre ňu posvätné. Taká zásadovosť sa v živote často nevidí. Václavovi to za ňu nedarujú. Je to pre mňa veľký hrdina. Aj ja by som chcel mať takú odvahu, ak by na to niekedy prišlo," priznal herec, za postavu Václava získal ocenenie za najlepší mužský herecký výkon na karlovarskom festivale.







Věru, ktorá sa postupom času stáva oporou pre manžela, dodáva mu odvahu na udržanie si pevného postoja a drží rodinu pokope, hrá Gabriela Mikulková. "Neverila som, keď mi Beata volala a povedala, že som prvá herečka, ktorej túto rolu ponúka. V duchu som si povedala, aha, tak to je asi hlúpy scenár, už koluje medzi herečkami a teraz ho ponúkla mne," povedala pre TASR herečka s tým, že po prečítaní scenára zmenila názor. "Došlo mi, že som prvá skutočne bola, pretože taký scenár by žiadna herečka neodmietla. Naopak, o takej úlohe každá herečka sníva."



Mikulková okomentovala aj spoluprácu s režisérkou, ktorá zverila jednu z hlavných úloh Slova "neopozeranej" tvári. "Beata okrem toho, že je skvelá režisérka, je výborná scenáristka. Má talent napísať tragikomédiu, a to vie málokto. Je šťastie hrať taký text," poznamenala herečka. Veľkou pridanou hodnotou filmu je podľa nej to, že ide o príbeh, ktorý sa skutočne stal: "Myslím si, že keď ľudia majú napríklad nejaké ťažké obdobie, hovoria si, tak toto nezvládnem, možno keď uvidia ten film, môže im dodať nádej a odvahu. Povedia si, že keď to zvládla Věra s Václavom, ja to zvládnem tiež."



V ďalších rolách účinkujú Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Taťjana Medvecká, Petra Hřebíčková. Zo Slovákov sa diváci môžu tešiť na Helenu Krajčiovú, Jána Jackuliaka či Juraja Nvotu.



Film Slovo vstúpil do slovenských kín 15. septembra.