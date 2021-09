Galakoncert opernej legendy pôjde do sveta, o Dvorskom vzniká aj film

Bratislava 8. septembra(TASR) - Svetová operná legenda, tenorista Peter Dvorský sa 25. septembra dožíva významného životného jubilea. V deň jeho 70. narodenín sa Opera Slovenského národného divadla (SND), dlhoročná domovská scéna, rozhodla usporiadať slávnostný koncert na jeho počesť. Galakoncert je už vypredaný, organizátori ho chcú streamovať aj do sveta.



Podľa vedenia našej prvej divadelnej scény prišiel s ideou organizovať koncert Dalibor Jenis. "Ako prvý upozornil na významné výročie, zhruba od marca sa pripravujeme na túto výnimočnú udalosť," priblížil na stredajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Potvrdil, že galakoncert je vypredaný, SND ho bude po dohode s ministerstvom kultúry SR aj streamovať cez platformu navstevnik.online. "V spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí sme sa dohodli, že koncert bude promovaný cez všetky ambasády a kultúrne inštitúty pre milovníkov opery v celom svete," dodal Drlička.



Šéfdramaturg Opery SND Jozef Červenka priblížil, že koncert koncipovali z dvoch častí - slovanská (česká, slovenská, ruská) a svetová opera. "Obidve časti reflektujú repertoár Petra Dvorského počas jeho dlhej kariéry," poznamenal s tým, že v prvej časti zaznejú ukážky z Predanej nevesty Bedřicha Smetanu, z Krútňavy Eugena Suchoňa, Čajkovského Eugena Onegina i Dvořákovej Rusalky. Druhá časť bude venovaná áriám zo slávnych opier Guiseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho.







Na koncerte pod vedením dirigentskej legendy Ondreja Lenárda sa predstavia svetové operné hviezdy Piotr Beczala, Jorge de León, Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Miroslav Dvorský, Petr Nekoranec a ďalší sólisti a hostia Opery SND. Program doplnia aj záznamy z vystúpení Petra Dvorského.







O svetovej opernej legende vzniká aj celovečerný dokumentárny film. Režisérkou a producentkou profilového dokumentu o umelcovi, ktorý sa predstavil na vyše 60 divadelných scénach v 25 krajinách celého sveta, je Iveta Malachovská. "Posledný polrok žijem život Petra Dvorského v tom najlepšom slova zmysle, veľmi často sa stretávame," povedala. Na pripravovanom dokumente, ktorý vzniká v koprodukcii jej spoločnosti Free Cool In a RTVS, spolupracuje s generálnym riaditeľom Lúčnice Mariánom Turnerom, autorom scenára.







"Pre mňa je obrovskou cťou, že mi pán Dvorský dôveruje a verí, že náš projekt bude úspešný. Už sme ho ponaťahovali po celom Slovensku, kde sa dalo, vozíme ho a hľadáme tie momenty, ktoré by mohli byť pre divákov nesmierne interesantné," dodala Malachovská. Film by sa mal dostať do kín koncom februára 2022.