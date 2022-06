Galéria I. Vysočana vystavuje najkrajšie kalendáre tohto roka

Prievidza 6. júna (TASR) - Kalendáre zo súťaže o najkrajší kalendár Slovenska ponúka aktuálna výstava Galérie Imricha Vysočana v Prievidzi. Víťazné diela autorov, kolektívov, samospráv i organizácií si tam verejnosť môže pozrieť do konca júna. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"V rámci putovnej výstavy si verejnosť môže v expozícii pozrieť 23 nástenných a 11 stolových kalendárov. Všetky vystavované diela boli súčasťou súťaže O najkrajší kalendár Slovenska za rok 2022, ktorú organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov," priblížil Ďureje.



Mesto Prievidza v súťaži podľa neho získalo dve čestné uznania, a to za nástenný kalendár Prievidzské peknoty 2022 a stolový kalendár Prievidza 2022. Zaujímavosťou výstavy je kalendár zo školy pre nevidiacich v Levoči, ktorý je vyhotovený v Braillovom písme.



"Výstava potrvá v prievidzskej galérii do konca júna, odkiaľ poputuje do ďalšieho slovenského mesta. Verejnosť si môže kalendáre pozrieť počas otváracích hodín galérie od utorka do piatka od 14.00 do 17.00 h," dodal hovorca mesta.