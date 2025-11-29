< sekcia Kultúra
Galéria Jána Koniarka otvorila výstavu diel z Trienále plagátu Trnava
Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťaž plagátovej tvorby, ktorá opakovane prináša do Trnavy to najlepšie zo svetového grafického dizajnu.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila v piatok 28. novembra výstavu finálových diel 12. ročníka súťaže plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2025. Súčasťou večera v Synagóge - Centre súčasného umenia bolo aj vyhlásenie výsledkov a slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaže.
„Ako preukazuje aj finálový výber poroty, vo svete povrchnosti a dezinformácií, kde prekvitá ultranacionalizmus, populizmus, xenofóbia a agresivita, sa môže plagát uplatniť ako mimoriadne efektívny nástroj v boji proti týmto nebezpečným javom,“ uvádza sa v kurátorskom texte s tým, že plagát môže zároveň predstavovať úsilie o systematickú obhajobu spoločenských hodnôt spojených s morálkou a kultúrnosťou.
Trienále plagátu Trnava je medzinárodná súťaž plagátovej tvorby, ktorá opakovane prináša do Trnavy to najlepšie zo svetového grafického dizajnu. „Aj tento ročník predstavuje diela autorov z celého sveta, ktorí vynikajú originálnym vizuálnym myslením, aktuálnymi témami a výrazným autorským rukopisom,“ priblížili z galérie. V synagóge je do 19. decembra sprístupnená výstava 150 finálových plagátov, ktorú koncepčne pripravili Ján Šicko a Peter Liška.
Súťaž sa vrátila na scénu po trojročnej prestávke. „Dvanásty ročník podujatia reflektuje aktuálne vývojové tendencie v oblasti plagátovej tvorby a usiluje sa o podporu vysokej vizuálnej a komunikačnej kvality dizajnu,“ doplnili organizátori. Trienále vytvára podmienky pre dialóg medzi generáciami autorov a rôznymi kultúrnymi prostrediami, pričom kladie dôraz na význam dizajnu v spoločenskom a kultúrnom kontexte. Aktuálny ročník súťaže eviduje viac než 2000 prihlásených prác zo všetkých kontinentov.
