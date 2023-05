Galéria Jána Koniarka predstaví osobnosť maďarského maliarstva Baka

Trnava 16. mája (TASR) - Jednou z troch výstav, ktoré vo štvrtok (18. 5.) otvorí súčasne trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK), bude výber z diela nedávno zosnulého Imreho Baka (1939 - 2023), ktorý patril medzi najvplyvnejšie osobnosti maďarského maliarstva posledných šiestich desaťročí. Jadrom jeho výstavy v Trnave sú posledné dve maliarske série z rokov 2021 a 2022, informoval o tom kurátor, riaditeľ GJK Vladimír Beskid.



Imre Bak na začiatku svojej kariéry vytvoril vlastnú maliarsku odpoveď na americké a nemecké hnutia hard-edge a minimalizmus. Počas nasledujúcich desaťročí sústavne rozvíjal formálny jazyk postmaliarskej abstrakcie, vyvažujúc tradície miestnej avantgardy s neustále sa meniacim jazykom súčasnej maľby. "Počas viac ako polstoročie trvajúcej kariéry bol jeho maliarsky program rozmanitý a zároveň bezkonkurenčne konzistentný. S nesmiernou pokorou k maľbe dokázal neustále otvárať nové obzory a syntetizovať svoje predchádzajúce motívy do nových, čím prepojil jednotlivé fázy svojej tvorby," konštatoval kurátor.



Umelec ukončil štúdium na Maďarskej akadémii výtvarných umení v Budapešti v polovici 60. rokov. "Jeho generácia bola v dejinách maďarského umenia označená ako generácia Iparterv, pomenovaná po stavebnom podniku, ktorý v rokoch 1968 a 1969 hostil jej vlastnoručne organizované výstavy," uviedol Beskid. Diela Baka sa dnes nachádzajú okrem iného vo významných verejných zbierkach Tate Modern v Londýne, Metropolitného múzea v New Yorku, Múzea moderny v Štokholme, Národnej galérie v Berlíne, MUMOK vo Viedni, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Múzea umení v Olomouci a Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.



Výstava v Trnave v Koppelovom kaštieli potrvá do 2. júla.