Galéria Nedbalka otvára výstavu M. Čunderlíka

Na snímke dielo Archaická figúra od Mariána Čunderlíka, foto z archívu. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 26. januára (TASR) - Bratislavská Galéria Nedbalka otvára v stredu novú výstavu Marián Čunderlík - V zápase o nové videnie. Priblíži diela jedného z prvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorú maliar, grafik a ilustrátor ukončil v 50. rokoch minulého storočia. Prístupná bude do 24. apríla. TASR o tom informovala riaditeľka galérie Lucia Gunišová.Samostatná výstava Mariána Čunderlíka (1926 – 1983) predstavuje výber autorových diel z rokov 1949 až 1969 zo zbierky Galérie Nedbalka. Do dejín slovenského umenia sa Čunderlík zapísal koncom 40. a v 50. rokoch svojou figuratívnou tvorbou, začiatkom 60. rokov ako účastník neverejných podujatí Bratislavské konfrontácie, v rámci ktorých mladí umelci vystúpili proti ideologickému obmedzeniu tvorby a snažili sa presadiť v československej tvorbe avantgardné vplyvy, a koncom šiestej dekády ako člen Klubu konkretistov.pripomína kurátorka výstavy Miroslava Urbanová.Prostredníctvom ranej figuratívnej tvorby sa Čunderlík stal pomyselným spojivom medzi modernou tradíciou slovenskej maľby a ne-tradíciou abstraktných tendencií.priblížila kurátorka výtvarníka, ktorý najskôr experimentoval predovšetkým s farbou, no nielen s jej koloristickými kvalitami, ale aj s jej hmotou, štruktúrou, ich emotívnymi a významovými kvalitami.dodáva Urbanová k umelcovi, ktorý svoju pozornosť sústredil na experimenty prostredníctvom štrukturálnej grafiky, predovšetkým v technike monotypie, rôznych deštruktívnych zásahov do obrazovej plochy či koláže a asambláže.poznamenala kurátorka.Čunderlíkove umelecké experimenty a kultúrno-organizačné snaženia v 70. rokoch tvrdo zastavila normalizácia a o dekádu neskôr umelcova smrť.