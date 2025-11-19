< sekcia Kultúra
Galéria SPP oslavuje 25 rokov výročnou výstavou
Za 25 rokov svojho pôsobenia usporiadala Galéria SPP takmer 200 výstav a predstavila diela osobností ako Andy Warhol, Albín Brunovský či Rudolf Fila.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Výročnú výstavu 25 rokov Galérie SPP otvorili v stredu večer v Bratislave. Výstava pod vedením kurátorky Márie Horváthovej prezentuje diela 15 popredných slovenských umelcov vrátane Kataríny Vavrovej, Petra Pollága, Daniela Brogyányiho či Kristíny Mésároš.
Výstavný projekt mapuje históriu galerijného priestoru prostredníctvom autorov, ktorí tu prezentovali svoje diela v minulých rokoch. Zahŕňa maliarsku tvorbu (olej, akryl, kombinované techniky i digitálna tlač), ale aj sochárske realizácie z bronzu, kameňa či dreva.
Medzi vystavujúcimi autormi nájdu návštevníci popredných predstaviteľov slovenskej maľby. Nechýbajú diela Ivana Pavleho, Mariána Komáčka, Alexeja Vojtáška, Stana Bubána či Andrey Kopeckej. Sochársku tvorbu reprezentujú František Bohunický, Milan Lukáč, Ján Ťapák, Vojtech Farkaš, Jana Brisudová a Milan Flajžík.
Za 25 rokov svojho pôsobenia usporiadala Galéria SPP takmer 200 výstav a predstavila diela osobností ako Andy Warhol, Albín Brunovský či Rudolf Fila. Výročná výstava mapujúca históriu galérie prostredníctvom maliarskych diel a sochárskych realizácií reprezentujúcich jednotlivé generácie i výrazné autorské programy slovenskej súčasnej tvorby potrvá do 22. januára 2026. Vstup je voľný.
