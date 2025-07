Galéria umenia v Nových Zámkoch predstavuje Maľby Jána Bergera

Nové Zámky 12. júla (TASR) - Maľby Jána Bergera prezentuje vo svojich priestoroch Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstava predstavuje prierez tvorbou koloristu a profesora Vysokej školy výtvarných umení od 60. rokov minulého storočia až po prelom tisícročí. Výstava potrvá do 30. augusta, informovala kurátorka Daniela Čarná.



V dielach Bergera sa stretáva autobiografický príbeh s hlbokou úctou k prírode, ľudskej postave či dejinám umenia, od Rembrandta až po súčasnosť. „Jeho obrazy sú ako živé bytosti, každý z nich má svoj osobitý charakter. Podobne ako pri vzťahoch nás pozývajú k nadviazaniu komunikácie,“ zhodnotila Čarná.



Ani vnímanie jednotlivých obrazov Bergera nemôže byť podľa slov kurátorky rovnaké. Nesú v sebe náznaky či fragmenty príbehov napájaných z viacerých zdrojov. „Azda najzásadnejšími z nich sú autorovo silné rodinné zázemie, citlivé vnímanie prírody a diania okolo seba, ktoré sa v tvorbe pretavilo do záujmu o krajinu, ľudskú figúru aj svet zvieracej ríše. Obrazy nesú autentický autobiografický charakter a v prenesenom význame sú tiež svedectvom doby.“



Ďalším výrazným zdrojom tvorby autora je záujem o scénografiu a nadviazanie na tradíciu histórie umenia. V neposlednom rade je autorovou inšpiráciou život v každodennosti aj posvätnosti a jeho senzitívne, empatické reflektovanie medzi realitou a imagináciou. K niektorým obrazom sa opakovane vracia a zasahuje do nich, dôraz pritom kladie na samotný proces tvorby. Medzi ne patria napríklad autoportréty, ktoré ho ako forma sebareflexie sprevádzali celou tvorbou.