Galéria Univerzum na UKF v Nitre sprístupní dve nové výstavy

Nitra 10. novembra (TASR) - Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre vo štvrtok sprístupnia dve výtvarné výstavy. Sú súčasťou programu Študentských dní nitrianskych univerzít, ktoré na UKF a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite potrvajú do 25. novembra.



Obe expozície sú nainštalované v Galérii Univerzum na Pedagogickej fakulte UKF. Výstava s názvom Words – extension/Slová – rozšírenie predstaví tvorbu poľskej umelkyne Iwony Bugajskej-Bigos, ktorá pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy a výtvarných umení Štátnej univerzity aplikovaných vied v Nowom Saczi. "Venuje sa prevažne maľbe, textilnému umeniu a smaltu. Na výstave, ktorá potrvá do 23. novembra, sa predstaví so svojou umeleckou sériou, v ktorej hľadá súvislosť medzi významom slov a interakciou divákov s nimi," uviedli organizátori.



Druhá výstava má názov My escapism/Môj únik. Tvoria ju digitálne diela študentky Nadie Bigos, ktorá je študentkou druhého ročníka digitálneho dizajnu na Pedagogickej univerzite v Krakove v Poľsku. "Diela prezentujú jej originálne postavy a fotografické koláže realizované v digitálnych médiách. Autorka v nich hľadá svoje vlastné prostriedky umeleckého vyjadrenia, založené na nových technológiách," doplnili organizátori.