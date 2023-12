Galéria v Nových Zámkoch získa diela Otakara Čičátku

Nové Zámky 23. decembra (TASR) - Novozámocká Galéria Erensta Zmetáka získa do daru umelecké diela, ktorých autorom je sochár Otakar Čičátka. Ich vlastníkom je mesto Nové Zámky, potom, ako darovanie odsúhlasili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní, prejdú do majetku galérie.



Ako informovala radnica, ide o 43 sadrových odliatkov a hlinených plastík v nadobúdacej hodnote 18.356,24 eura. Viaceré z nich si už vyžadujú reštaurátorskú starostlivosť i umelecko-historické zhodnotenie. Diela sú mestským majetkom, no už od roku 2001 boli deponované v priestoroch novozámockej galérie. "Ich technický stav sa časom zhoršuje. Umelecké diela sa rozpadajú a vyžadujú odborné reštaurovanie, pričom náklady predstavujú rádovo tisíce eur za každé dielo jednotlivo," informoval mestský úrad.



Mesto o darovanie diela požiadala riaditeľka Galérie umenia Ernesta Zmetáka Helena Markusková. "Zdôraznila, že galéria momentálne nevie ovplyvniť stav týchto umeleckých diel, pretože nie sú v jej vlastníctve. Preto požiadala mesto, aby boli bezplatne prevedené do majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorý je zriaďovateľom galérie," vysvetlila radnica.



Po prevode umeleckých predmetov sa zmení ich status z deponátov na diela. Budú katalogizované, identifikované, prejdú výskumom a zaradia sa do reštaurátorského programu. "Galéria je spôsobilá ich uchovávať a odborne udržiavať," doplnil mestský úrad.