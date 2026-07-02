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Galéria v Senici pripravila na leto výstavy aj sprievodný program
Súčasťou letného programu bude aj Letný ateliér pre deti vo veku od sedem do 14 rokov, ktorý sa uskutoční od 6. do 10. júla.
Autor TASR
Senica 2. júla (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici bude aj počas leta pokračovať vo svojej výstavnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti. Počas júla a augusta sprístupní návštevníkom viacero výstav súčasného výtvarného umenia, pripravila tvorivé aktivity pre deti, komentované prehliadky i cezhraničný projekt zameraný na sochársku tvorbu. TASR o tom informovali zo ZGJM.
Galéria zároveň upozorňuje, že v nedeľu (5. 7.) bude pre verejnosť zatvorená. Do 12. júla sú v galérii prístupné výstavy Later Layers/Neskoré vrstvy od Kristíny Rambousek a Postcontemporónai Petra Rónaia. Na ne nadviaže 17. júla vernisáž výstavy Zrkadlo v zrkadle, na ktorej predstaví svoju najnovšiu maliarsku tvorbu slovenský výtvarník Milan Rašla. Výstava bude prístupná do 23. augusta.
Súčasťou letného programu bude aj Letný ateliér pre deti vo veku od sedem do 14 rokov, ktorý sa uskutoční od 6. do 10. júla. Jeho cieľom je priblížiť účastníkom históriu mesta Senica a kaštieľa Machatka prostredníctvom výtvarného umenia. Na 12. júla pripravila galéria komentovanú prehliadku končiacich výstav za účasti autorov a kurátorov.
Koncom augusta sa galéria zapojí do cezhraničného projektu Od modelu k soche, ktorý realizuje spolu s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027. Súčasťou projektu bude odhalenie nových sôch v Hodoníne 26. augusta a v Senici 28. augusta.
Galéria zároveň upozorňuje, že v nedeľu (5. 7.) bude pre verejnosť zatvorená. Do 12. júla sú v galérii prístupné výstavy Later Layers/Neskoré vrstvy od Kristíny Rambousek a Postcontemporónai Petra Rónaia. Na ne nadviaže 17. júla vernisáž výstavy Zrkadlo v zrkadle, na ktorej predstaví svoju najnovšiu maliarsku tvorbu slovenský výtvarník Milan Rašla. Výstava bude prístupná do 23. augusta.
Súčasťou letného programu bude aj Letný ateliér pre deti vo veku od sedem do 14 rokov, ktorý sa uskutoční od 6. do 10. júla. Jeho cieľom je priblížiť účastníkom históriu mesta Senica a kaštieľa Machatka prostredníctvom výtvarného umenia. Na 12. júla pripravila galéria komentovanú prehliadku končiacich výstav za účasti autorov a kurátorov.
Koncom augusta sa galéria zapojí do cezhraničného projektu Od modelu k soche, ktorý realizuje spolu s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027. Súčasťou projektu bude odhalenie nových sôch v Hodoníne 26. augusta a v Senici 28. augusta.