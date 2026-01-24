< sekcia Kultúra
Galéria v Senici pripravuje prehliadku výstavy maliara Milana Kubíčka
Kubíček patril ku generácii výtvarníkov, ktorí vstupovali na slovenskú umeleckú scénu koncom 60. rokov 20. storočia.
Autor TASR
Senica 24. januára (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici pripravuje na nedeľu (25. 1.) o 15.00 h komentovanú prehliadku výstavy Milan Kubíček: Čierny a Biely vesmír. Deje sa tak pri príležitosti piateho výročia úmrtia umelca. Výstava predstavuje Kubíčkovu doposiaľ neprezentovanú maliarsku tvorbu (1944 - 2020), ktorú krátko pred smrťou daroval galérii. TASR to uviedla historička umenia a kurátorka ZGJM Božena Juríčková.
„Táto výstava je jednou z mála, ktorú majú možnosť diváci alebo návštevníci galérií alebo akýchkoľvek výstavných siení vidieť, autor veľmi málo vystavoval. Toto je výstava z jeho posledného diela, podstatný výber z týchto cyklov venoval galérii v roku 2019, krátko pred svojou smrťou ako poďakovanie za to, že naša galéria bola jednou z prvých a vlastne jediná, ktorá sa jeho dielu venovala,“ ozrejmila.
Kubíček patril ku generácii výtvarníkov, ktorí vstupovali na slovenskú umeleckú scénu koncom 60. rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa vyhýbal politickým a ideologickým vplyvom a kládol dôraz na umeleckú autenticitu. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach viacerých galérií na Slovensku aj v zahraničí.
