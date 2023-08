V Trnave predvedú tanečné vystúpenie trvajúceho niekoľko hodín

Trnava 28. augusta (TASR) – Svedkami tanečného vystúpenia, trvajúceho niekoľko hodín, budú môcť byť Trnavčania v stredu 30. augusta. Galéria Výklad na pešej zóne ponúkne od 8.00 do 22.00 h performatívnu inštaláciu Tanec do skla, v ktorej sa predstaví banskobystrické Divadla Štúdio tanca. Informoval o tom kurátor Peter Molari.



"Projekt Tanec do skla popularizuje súčasný tanec aj pre ľudí, ktorí s ním nemajú ako prísť do kontaktu," uviedol. Náhodní okoloidúci sa stanú súčasťou inštalácie pozorovanej cez sklo vo výklade. Nepretržitý tanec sa tak môže stať spestrením ich bežného dňa.



Sklo je, ako doplnil kurátor, v tomto prípade vďačným prostriedkom vyjadrujúcim metaforu izolácie a odlúčenia, napríklad počas pandémie, ale aj predelom medzi dianím na ulici a súčasným tancom. "Tanečníci v rámci performance reagujú na seba i na podnety a situácie vychádzajúce z druhej strany výkladu. Aktéri sa počas umeleckého výkonu striedajú v rôznych intenzitách, dynamikách a odtieňoch. Prelínajú sa tak princípy vedomého pohybu, tanca, fyzického divadla, herectva a civilných módov," doplnil Molari.



Galéria Výklad funguje v Trnave na Hlavnej ulici v susedstve radnice od roku 2016. Používa výklady v jednom z mestských objektov, potenciálni "návštevníci" majú tak možnosť zoznámiť sa so súčasným umením aj mimo tradičný inštitucionálny rámec kamenných galérií. Projekt i chod galérie na rok 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.