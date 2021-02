Galéria Výklad v Trnave vystavuje aj počas pandémie

Trnava 11. februára (TASR) – Výstavu Rachel Jutkovej s názvom Čo sa stane, ak si oblečieš maľbu, odfotíš sa v nej a postneš to na Insta? si možno v Trnave pozrieť aj napriek tomu, že galérie sú z dôvodu opatrení proti ochoreniu COVID-19 zatvorené. Galéria Výklad, kde vystavuje, sa však nachádza na pešej zóne, je otvorená nonstop a voľne prístupná. Používa nevyužívané výklady v jednom z mestských objektov. Informoval o tom za tím galérie Peter Molari.



V site specific inštalácií si mladá autorka kladie otázky týkajúce sa najmä súkromia, intimity a sociálnych médií. Najmä sociálne siete autorka ako hyperrealitu, v ktorej o sebe často prezrádzame možno viac, ako by sme chceli. V oboch častiach výkladu pracuje najmä s dekonštrukciou maľby a presahuje tak do rôznych médií. Kladie si otázku týkajúcu sa hmotnej podstaty objektu a to, či ide o maľbu alebo odev. Kriticky pristupuje aj k množstvu dát zdieľaných v spomínanom virtuálnom priestore, ktoré zozbierala a následne preniesla do hmotnej podoby.



"Výstava, ktoré potrvá do 14. marca, má v divákovi vyvolať kritické zamyslenie sa nad obsahom a množstvom informácií, ktoré dobrovoľne, možno hoci neuvedomele, zdieľa na verejných sociálnych sieťach," uviedol Molari. Jej kurátorkou je Lívia Gazdíková.



Rachel Jutková od roku 2017 študuje v zahraničí. Jej tvorba je intuitívna a experimentálna s presahmi medzi maľbou, grafikou, fotkou a inštaláciou. Projekt, ako aj chod galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.