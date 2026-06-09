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Gemer Jazz Fest bude aj bez podpory FPU, došlo k dramaturgickým zmenám
V poradí už siedmy ročník jazzového festivalu na Gemeri sa na doskách rožňavského divadla začne v piatok (12. 6.) o 18.00 h.
Autor TASR
Rožňava 9. júna (TASR) - Medzinárodný festival Gemer Jazz Fest sa v Rožňave uskutoční i tento rok, a to napriek doposiaľ chýbajúcej podpore z Fondu na podporu umenia (FPU). Neistota financovania výrazne skomplikovala prípravu podujatia, festival tak prešiel zásadnými dramaturgickými zmenami. TASR o tom informoval umelecký šéf Mestského divadla Actores Rožňava a organizátor festivalu Róbert Kobezda.
V poradí už siedmy ročník jazzového festivalu na Gemeri sa na doskách rožňavského divadla začne v piatok (12. 6.) o 18.00 h. Keďže FPU doposiaľ nerozhodol o podpore či nepodpore festivalu, organizátori v určitom momente zvažovali aj zrušenie podujatia. Festival sa nakoniec uskutoční, avšak so zásadnými dramaturgickými zmenami.
„Jazzový festival nepatrí medzi komerčné podujatia. Pripravujeme ho preto, lebo veríme, že kvalitná hudba a kultúra majú v našom regióne svoje miesto. Sedem rokov budujeme podujatie, ktoré prináša na Gemer hudobníkov medzinárodného formátu. Práve preto sme nechceli dopustiť, aby festival tento rok zanikol,“ skonštatoval Kobezda.
Organizátori sa po vzájomnej dohode s AMC Triom rozhodli zrušiť ich plánované vystúpenie s Petrom Lipom. Rozhodnutie ovplyvnil aj náročný pracovný program legendy slovenského džezu a okolnosti súvisiace so zdravotným stavom speváka.
Gemer Jazz Fest sa nakoniec uskutoční v komornejšej podobe, jedným z vrcholom podujatia bude vystúpenie dua Lash & Grey, ktoré patrí k najúspešnejším slovenským hudobným projektom súčasnosti. Speváčka Kristína Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý už vystupovali v legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, na festivaloch v Paríži, Avignone, Mexico City či na renomovaných európskych jazzových scénach. „Je veľmi zriedkavé, aby sa do Rožňavy dostali hudobníci takéhoto formátu. Mnohé slovenské mestá ich nikdy nehostili. O to viac si vážime, že budú súčasťou nášho festivalu,“ poznamenal Kobezda.
Druhým hosťom festivalu bude medzinárodné zoskupenie Jiří Kotača & Alf Carlsson Quartet. Projekt švédskeho gitaristu a českého trumpetistu získal v tomto roku českú hudobnú cenu Anděl, kapelu dopĺňajú slovenskí hudobníci Peter Korman a Kristián Kuruc. Festival bude otvárať domáci ZUŠ Band Rožňava pod vedením skladateľa a klaviristu Arpáda Farkaša so speváčkou Vivien Pál Baláž. Kapela na pôde rožňavskej základnej umeleckej školy pôsobí už 12 rokov a počas svojho pôsobenia vychovala viacero talentovaných hudobníkov.
V poradí už siedmy ročník jazzového festivalu na Gemeri sa na doskách rožňavského divadla začne v piatok (12. 6.) o 18.00 h. Keďže FPU doposiaľ nerozhodol o podpore či nepodpore festivalu, organizátori v určitom momente zvažovali aj zrušenie podujatia. Festival sa nakoniec uskutoční, avšak so zásadnými dramaturgickými zmenami.
„Jazzový festival nepatrí medzi komerčné podujatia. Pripravujeme ho preto, lebo veríme, že kvalitná hudba a kultúra majú v našom regióne svoje miesto. Sedem rokov budujeme podujatie, ktoré prináša na Gemer hudobníkov medzinárodného formátu. Práve preto sme nechceli dopustiť, aby festival tento rok zanikol,“ skonštatoval Kobezda.
Organizátori sa po vzájomnej dohode s AMC Triom rozhodli zrušiť ich plánované vystúpenie s Petrom Lipom. Rozhodnutie ovplyvnil aj náročný pracovný program legendy slovenského džezu a okolnosti súvisiace so zdravotným stavom speváka.
Gemer Jazz Fest sa nakoniec uskutoční v komornejšej podobe, jedným z vrcholom podujatia bude vystúpenie dua Lash & Grey, ktoré patrí k najúspešnejším slovenským hudobným projektom súčasnosti. Speváčka Kristína Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý už vystupovali v legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, na festivaloch v Paríži, Avignone, Mexico City či na renomovaných európskych jazzových scénach. „Je veľmi zriedkavé, aby sa do Rožňavy dostali hudobníci takéhoto formátu. Mnohé slovenské mestá ich nikdy nehostili. O to viac si vážime, že budú súčasťou nášho festivalu,“ poznamenal Kobezda.
Druhým hosťom festivalu bude medzinárodné zoskupenie Jiří Kotača & Alf Carlsson Quartet. Projekt švédskeho gitaristu a českého trumpetistu získal v tomto roku českú hudobnú cenu Anděl, kapelu dopĺňajú slovenskí hudobníci Peter Korman a Kristián Kuruc. Festival bude otvárať domáci ZUŠ Band Rožňava pod vedením skladateľa a klaviristu Arpáda Farkaša so speváčkou Vivien Pál Baláž. Kapela na pôde rožňavskej základnej umeleckej školy pôsobí už 12 rokov a počas svojho pôsobenia vychovala viacero talentovaných hudobníkov.