Gemerské osvetové stredisko zdokumentovalo tradičné ľudové odevy

Rožňava 31. decembra (TASR) – Dokumentácia tradičných odevov v obciach horného Gemera bola obsahom projektu Šanca pre gráty a ancúgy, ktorý realizovalo Gemerské osvetové stredisko Rožňava. Informovala o ňom jeho pracovníčka Mária Hlaváčová.



„Mnohé umelecké fotografie, ktoré dokumentujú odev, môžu obsahovať veľa nepresností či folklórnych gýčov. Nedodržiavajú sa pri tom základné princípy a zákonitosti, ktoré boli v tradičnom prostredí silným a dôležitým momentom. A to bol jeden z dôvodov, ktoré viedli k zdokumentovaniu tradičného odevu na Gemeri,“ vysvetlila Hlaváčová.



Dodala, že tento odborný výskum vo viacerých fázach prebieha už od roku 2016, no vlani bol rozvinutý do podoby profesionálneho fotografovania členov folklórnych kolektívov v krojoch, ktoré sú zhotovené podľa pôvodných predlôh.



„Vznikla vzácna kolekcia vyše sto fotografií, na ktorých sú zachytené kroje dievocké, mládenecké, ženské, mužské, starecké, detské aj tie, ktoré boli nosené pri rôznych príležitostiach. Zmapované boli dediny Rožňavské Bystré, Rejdová, Vlachovo a Gočovo. Podarilo sa zozbierať bohatý materiál do archívu a tiež na ďalšie využitie pri publikovaní a prezentácii ľudového odevu.“ konkretizovala Hlaváčová.