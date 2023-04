Generálnym riaditeľom SFÚ sa opätovne stal P. Dubecký

Bratislava 28. apríla (TASR) - Generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu (SFÚ) sa opätovne stal Peter Dubecký. Výberové konanie sa uskutočnilo 27. apríla. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová.



Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe verejného vypočutia a predloženého projektu riadenia SFÚ. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, ktorého vypočula Rada SFÚ, menovaná ministerkou kultúry v zložení predseda Ondrej Šulaj, podpredsedníčka Marta Franková a členovia Oľga Davalová, Dušan Dušek a Peter Maráky. Funkčné obdobie staronového generálneho riaditeľa začne plynúť od 2. júna.



Rada SFÚ zvolila Dubeckého jednomyseľne v tajnom hlasovaní. Do výberového konania sa prihlásil s projektom riadenia a rozvoja SFÚ Obnova – kontinuita – rozvoj. Za hlavné úlohy nasledujúceho obdobia považuje obnovu chodu pracovísk zasiahnutých požiarom v digitalizačnom pracovisku SFÚ v priestoroch Kina Lumiére, zachovanie kontinuity vo všetkých oblastiach pôsobenia ústavu, rozvoj a zvyšovanie kvality realizovaných činností a zabezpečenie strategických priorít.



Strategickou prioritou SFÚ je podľa Dubeckého kontinuálne pokračovanie digitalizácie audiovizuálneho dedičstva SR, ktorej nevyhnutným predpokladom je projekt jeho systematickej obnovy. Digitalizáciu považuje za významný krok smerom k sprístupňovaniu a prezentácii audiovizuálneho dedičstva na Slovensku aj v zahraničí. V súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030 chce Dubecký naďalej profilovať SFÚ ako modernú, dobre spravovanú, rešpektovanú a zodpovednú inštitúciu s transparentným hospodárením.



Peter Dubecký je držiteľom viacerých ocenení. Zlatú medailu AMU získal za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie, Cenu Kristián za dlhodobú propagáciu českej kinematografie a rozvoj česko-slovenských kinematografických vzťahov. Je tiež držiteľom výročnej ceny Asociácie slovenských filmových klubov za prínos kinematografii a klubovému hnutiu a v januári 2013 bol za svoje aktivity nominovaný na Cenu Krištáľové krídlo. Pôsobí aj vo viacerých profesijných organizáciách. Napríklad je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii. Dubecký je aj prezidentom MFF Febiofest Bratislava a členom medzinárodných porôt na viacerých domácich a zahraničných filmových festivaloch.