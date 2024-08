Gipsy Fest v Žarnovici predstavuje rómsky folklór, tance i hudbu

Žarnovica 17. augusta (TASR) - Predstavenie rómskeho folklóru prostredníctvom tanečných súborov i sprievodný program sú súčasťou sobotného hudobného rómskeho festivalu Gipsy Fest v Žarnovici. Na jeho ôsmom ročníku sa zúčastňujú aj zahraniční hostia. TASR o tom informoval Milan Berko, ktorý zastrešuje komunikáciu organizátorov s médiami.



Dodal, že návštevníci môžu počas celého dňa vidieť a počuť hudobné, spevácke a tanečné vystúpenia pozvaných účinkujúcich. Festival rozdelili do viacerých celkov. Sú to hudobná, tanečná, umelecká, talentová, zábavná i oddychová zóna s jedlom.



Medzi sprievodné podujatia patrí program, ktorý zahŕňa besedy na témy rómskej identity. Svoje životopisné príbehy a diskusie pre mladých ľudí prezentovali rôzni hostia. Svoje diela predstavuje počas soboty aj amatérsky umelec Milan Art a ponúka prehliadku svojich obrazov. Podvečer je pre záujemcov pripravené aj tanečné vzdelávanie. Hlavný hudobný program podľa Berka pokračuje až do polnoci.



Cieľom tohto podujatia je búrať predsudky a spájať spoločnosť. Je to aj propagácia a rozvíjanie rómskej kultúry. Úlohou festivalu je tiež podporovať rómsku identitu a prispievať k sociálnej a kultúrnej inklúzii Rómov.