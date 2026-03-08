< sekcia Kultúra
Gitarista D. Bílek finišuje s prípravami na turné plné filmovej hudby
Turné odštartuje 8. apríla v rodnej Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Virtuózny gitarista Dávid Bílek finišuje s prípravami na svoje doteraz najväčšie turné. Úspešná Gitarová Show sa tento rok mení na výpravnú koncertnú produkciu so živou kapelou, bohatším hudobným programom a precízne naprogramovanou svetelnou šou. Fanúšikov čaká emotívny zážitok plný filmovej hudby, rockovej energie, latino rytmov aj slovenských ľudových motívov. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Turné odštartuje 8. apríla v rodnej Banskej Bystrici, pokračovať bude v Žiline (14. 4.), Prievidzi (16. 4.), Trenčíne (21. 4.), Prešove (28. 4.), Košiciach (29. 4.) a v Nitre (30. 4.). Veľkolepé finále sa uskutoční 5. mája v Bratislave, kde sa na pódiu objaví ešte viac hudobníkov.
Po dvoch rokoch, počas ktorých stál na pódiu sám a vystačil si s looperom, prichádza zásadná zmena. Nové turné prinesie živú kapelu, širší repertoár, dynamickejšiu dramaturgiu a výrazný vizuálny koncept.
„Toto obdobie trávim doslova celé dni aranžovaním skladieb na turné. Veľmi ma to baví, pretože tým, že budem hrať s kapelou, sa toho dá naozaj veľa vykreovať a dáva mi to veľa možností, ako poňať skladby,“ uvádza Bílek.
Hudobný program bude postavený na gradácii večera a kontrastoch. Zaznejú ikonické melódie z filmov, ako Gladiator, Piráti z Karibiku či seriálový fenomén Game of Thrones. Z klasiky nebudú chýbať temperamentné tóny skladby Libertango, publikum roztancujú rytmy legendárnych Gipsy Kings a priestor dostanú aj obľúbené autorské skladby Bíleka.
„Výraznou novinkou bude elektrická gitara, na ktorej odohrám niekoľko rockových skladieb. Playlist som sa snažil zostaviť tak, aby si každý našiel to svoje. Tento rok to bude o niečo špeciálnejšie, pretože úplne prvýkrát budem hrať aj na elektrickej gitare,“ hovorí gitarista.
