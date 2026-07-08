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Gitarista Martin Bertič prináša na Slovensko autentický zvuk Andalúzie
Album vznikol počas Bertičovho štúdia na Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia v Granade v rámci programu Erasmus+, kde študoval pod vedením profesora Josého Luisa Morillasa Arquesa.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Niekoľko mesiacov strávených v španielskej Granade pretavil slovenský gitarista, skladateľ a aranžér Martin Bertič do nového albumu. Novinka En El Mirador prináša na Slovensko atmosféru Andalúzie, flamencovú tradíciu aj klasickú gitaru, ktoré prirodzene prepája so slovenskými a s latinskoamerickými hudobnými motívmi. TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.
Album vznikol počas Bertičovho štúdia na Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia v Granade v rámci programu Erasmus+, kde študoval pod vedením profesora Josého Luisa Morillasa Arquesa. Po skončení štúdia pokračoval na tej istej škole v programe Erasmus Internship, vďaka ktorému sa stal súčasťou miestnej hudobnej komunity a nadviazal spoluprácu s významnými andalúzskymi gitaristami.
„Granada mi otvorila nový pohľad na gitaru. Každodenný kontakt s miestnou hudobnou tradíciou, flamencovou kultúrou a výnimočnými hudobníkmi bol pre mňa obrovskou inšpiráciou. En El Mirador je hudobným denníkom tohto obdobia - spomienkou na mesto, jeho atmosféru a ľudí, ktorí sa stali súčasťou môjho umeleckého príbehu,“ hovorí Bertič.
Na albume sa podieľali gitaristi Ramón Maschio, José Luis Morillas Arques a flamencový gitarista Ricardo Rubí. Repertoár tvoria autorské skladby Bertiča, nové úpravy tradičných piesní zo Slovenska, Španielska a z Argentíny, ale aj diela významných osobností španielskej hudby, akými sú Ángel Barrios, Federico García Lorca, Paco de Lucía či Mario Escudero. Všetky skladby sú upravené pre gitarové duo, ktoré vytvára komorný zvuk a prepája rozličné hudobné tradície.
„Názov En El Mirador odkazuje na granadské vyhliadky s pohľadom na Alhambru, historické štvrte mesta a pohorie Sierra Nevada. Symbolizuje však aj nový umelecký pohľad, ktorý som počas pobytu v Andalúzii získal,“ vysvetľuje Martin.
Martin Bertič je slovenský gitarista, skladateľ a aranžér. Vo svojej tvorbe sa venuje klasickej gitare, autorskej hudbe a projektom prepájajúcim klasickú hudbu s folklórnymi tradíciami rôznych krajín. Popri vlastnej umeleckej činnosti pôsobí aj ako člen skupiny Iconito. Dlhodobo sa venuje rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce a prepájaniu klasickej gitarovej školy s hudobnými tradíciami Európy a Latinskej Ameriky.
Album vznikol počas Bertičovho štúdia na Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia v Granade v rámci programu Erasmus+, kde študoval pod vedením profesora Josého Luisa Morillasa Arquesa. Po skončení štúdia pokračoval na tej istej škole v programe Erasmus Internship, vďaka ktorému sa stal súčasťou miestnej hudobnej komunity a nadviazal spoluprácu s významnými andalúzskymi gitaristami.
„Granada mi otvorila nový pohľad na gitaru. Každodenný kontakt s miestnou hudobnou tradíciou, flamencovou kultúrou a výnimočnými hudobníkmi bol pre mňa obrovskou inšpiráciou. En El Mirador je hudobným denníkom tohto obdobia - spomienkou na mesto, jeho atmosféru a ľudí, ktorí sa stali súčasťou môjho umeleckého príbehu,“ hovorí Bertič.
Na albume sa podieľali gitaristi Ramón Maschio, José Luis Morillas Arques a flamencový gitarista Ricardo Rubí. Repertoár tvoria autorské skladby Bertiča, nové úpravy tradičných piesní zo Slovenska, Španielska a z Argentíny, ale aj diela významných osobností španielskej hudby, akými sú Ángel Barrios, Federico García Lorca, Paco de Lucía či Mario Escudero. Všetky skladby sú upravené pre gitarové duo, ktoré vytvára komorný zvuk a prepája rozličné hudobné tradície.
„Názov En El Mirador odkazuje na granadské vyhliadky s pohľadom na Alhambru, historické štvrte mesta a pohorie Sierra Nevada. Symbolizuje však aj nový umelecký pohľad, ktorý som počas pobytu v Andalúzii získal,“ vysvetľuje Martin.
Martin Bertič je slovenský gitarista, skladateľ a aranžér. Vo svojej tvorbe sa venuje klasickej gitare, autorskej hudbe a projektom prepájajúcim klasickú hudbu s folklórnymi tradíciami rôznych krajín. Popri vlastnej umeleckej činnosti pôsobí aj ako člen skupiny Iconito. Dlhodobo sa venuje rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce a prepájaniu klasickej gitarovej školy s hudobnými tradíciami Európy a Latinskej Ameriky.