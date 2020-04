Gitarista Tony Iommi dal do dražby svoje osobné veci

Birmingham 9. apríla (TASR) - Gitarista bývalej britskej heavymetalovej skupiny Black Sabbath Tony Iommi ponúkol do dražby niekoľko svojich osobných predmetov so zámerom vyzbierať prostriedky pre britský zdravotnícky systém zápasiaci s pandémiou koronavírusového ochorenia COVID-19.



Medzi vecami, ktoré Iommi (72) dal do aukcie, je aj jedna z jeho elektrických gitár, ktorú novému majiteľovi podpíše. Peniaze získané z dražby pôjdu nemocniciam v jeho domovskom meste Birmingham, informovala v stredu stanica BBC.



Hudobník uviedol, že koronavírusová kríza je náročná pre každého, pričom vyzdvihol záslužnú prácu zdravotníkov. "Je to hrozné, ale na druhej strane to ľudí viac spája a núti ich uvedomiť si, ako veľmi nám zdravotníci pomáhajú," povedal Iommi.



Hudobník, ktorý je patrónom oddelenia pre liečbu rakoviny v birminghamskej nemocnici Heartlands Hospital, podľa vlastných slov dostal nápad na dražbu, keď počas dobrovoľnej izolácie upratoval nahrávacie štúdio.



Gitara, ktorú vybral do dražby, je pre ľavákov a od začiatku spustenia akcie v pondelok sa jej dražobná hodnota vyšplhala na takmer 4000 libier. Iommi ponúkol do dražby aj podpísané sety DVD, kompaktné disky a vinylové platne.



Británia môže podľa amerického nezávislého výskumného inštitútu IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) počas prvej vlny súčasnej pandémie zaznamenať až 66.000 úmrtí na koronavírusové ochorenie COVID-19. Podľa tejto prognózy by bola smrtnosť na toto ochorenie najvyššia v Európe, pričom celkovo by si COVID-19 na starom kontinente vyžiadal približne 152.000 mŕtvych.