Gitarový mág Tommy Emmanuel prichádza na Slovensko
Tommy Emmanuel začal hrať na gitare ako malé dieťa a už ako šesťročný vystupoval na pódiách.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenská metropola sa pripravuje na výnimočný hudobný večer. Už 13. novembra na Slovensku vystúpi svetová gitarová legenda Tommy Emmanuel, umelec, ktorého kritici aj fanúšikovia označujú za jedného z najlepších akustických gitaristov planéty. Jeho koncerty nie sú len o hudbe, sú to nezabudnuteľné zážitky plné energie, emócií a neuveriteľného majstrovstva. Koncert, ktorý je súčasťou City Sounds Festivalu, bude v bratislavskej Starej tržnici v rámci svetového turné Tommy Emmanuel, CGP - Living In The Light Tour. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Tommy Emmanuel začal hrať na gitare ako malé dieťa a už ako šesťročný vystupoval na pódiách. Dnes má za sebou viac než 60 rokov kariéry, počas ktorých si získal publikum po celom svete. Ročne odohrá stovky koncertov a každý z nich je jedinečný, bez vopred pripraveného setlistu, zato s maximálnou dávkou spontánnosti a kontaktu s publikom.
Jeho štýl hry, známy ako ‚fingerstyle‘, je fascinujúci aj pre ľudí, ktorí sa o hudbu bežne nezaujímajú. Na jednej gitare dokáže vytvoriť zvuk celej kapely - hrá melódiu, basu aj rytmus zároveň, pričom nástroj využíva aj ako perkusie. Výsledkom je hudba, ktorá je rovnako dynamická ako intímna.
„Je pre nás obrovskou cťou privítať v Bratislave umelca svetového formátu, akým je Tommy Emmanuel. Osobne sa na tento koncert nesmierne teším, je to presne ten typ hudobného zážitku, ktorý človeka zasiahne bez ohľadu na to, či je hudobný fanúšik, alebo nie. To, že sa Slovensko stalo súčasťou jeho aktuálneho turné, vnímame ako potvrdenie, že aj naše publikum patrí na mapu výnimočných koncertov. Verím, že nás čaká večer, na ktorý budeme ešte dlho spomínať,“ pozýva na koncert organizátor City Sounds Matej Šálek.
Počas svojej výnimočnej kariéry vystupoval na pódiách od Sydney Opera House až po Carnegie Hall, absolvoval turné s legendami ako Eric Clapton či John Denver, získal cenu Grammy za najlepšie inštrumentálne aranžmán a vystúpil pred televíznym publikom viac než dvoch miliárd divákov na olympijských hrách v Sydney. Spolupracoval aj s množstvom gitarových velikánov vrátane Les Paula, Marka Knopflera, Joea Walsha, Richarda Thompsona, Jasona Isbella a Billyho Stringsa. Za svoje umenie získal množstvo ocenení a patrí medzi hŕstku hudobníkov, ktorým bol udelený prestížny titul ‚Certified Guitar Player‘, osobne od jeho veľkého vzoru Cheta Atkinsa.
Jeho najnovší album Living In The Light, nahraný len za štyri dni, ukazuje Tommyho v plnej sile, spája v ňom prvky popu, jazzu aj klasickej hudby do strhujúceho hudobného zážitku.
Tommy Emmanuel začal hrať na gitare ako malé dieťa a už ako šesťročný vystupoval na pódiách. Dnes má za sebou viac než 60 rokov kariéry, počas ktorých si získal publikum po celom svete. Ročne odohrá stovky koncertov a každý z nich je jedinečný, bez vopred pripraveného setlistu, zato s maximálnou dávkou spontánnosti a kontaktu s publikom.
Jeho štýl hry, známy ako ‚fingerstyle‘, je fascinujúci aj pre ľudí, ktorí sa o hudbu bežne nezaujímajú. Na jednej gitare dokáže vytvoriť zvuk celej kapely - hrá melódiu, basu aj rytmus zároveň, pričom nástroj využíva aj ako perkusie. Výsledkom je hudba, ktorá je rovnako dynamická ako intímna.
„Je pre nás obrovskou cťou privítať v Bratislave umelca svetového formátu, akým je Tommy Emmanuel. Osobne sa na tento koncert nesmierne teším, je to presne ten typ hudobného zážitku, ktorý človeka zasiahne bez ohľadu na to, či je hudobný fanúšik, alebo nie. To, že sa Slovensko stalo súčasťou jeho aktuálneho turné, vnímame ako potvrdenie, že aj naše publikum patrí na mapu výnimočných koncertov. Verím, že nás čaká večer, na ktorý budeme ešte dlho spomínať,“ pozýva na koncert organizátor City Sounds Matej Šálek.
Počas svojej výnimočnej kariéry vystupoval na pódiách od Sydney Opera House až po Carnegie Hall, absolvoval turné s legendami ako Eric Clapton či John Denver, získal cenu Grammy za najlepšie inštrumentálne aranžmán a vystúpil pred televíznym publikom viac než dvoch miliárd divákov na olympijských hrách v Sydney. Spolupracoval aj s množstvom gitarových velikánov vrátane Les Paula, Marka Knopflera, Joea Walsha, Richarda Thompsona, Jasona Isbella a Billyho Stringsa. Za svoje umenie získal množstvo ocenení a patrí medzi hŕstku hudobníkov, ktorým bol udelený prestížny titul ‚Certified Guitar Player‘, osobne od jeho veľkého vzoru Cheta Atkinsa.
Jeho najnovší album Living In The Light, nahraný len za štyri dni, ukazuje Tommyho v plnej sile, spája v ňom prvky popu, jazzu aj klasickej hudby do strhujúceho hudobného zážitku.