Gitarový virtuóz Dávid Bílek odohrá v apríli slovenské turné
Diváci sa na turné môžu tešiť na ikonické filmové melódie z filmov Gladiator, Piráti z Karibiku či zo seriálu Game of Thrones.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Pre slovenského gitarového virtuóza Dávida Bíleka je rok 2026 výnimočný. Popri prípravách na svoju doteraz najväčšiu koncertnú šou totiž plánuje aj jeden z najdôležitejších dní svojho života - svadbu so snúbenicou Noemi. Skĺbiť veľké turné a svadobné prípravy nie je práve jednoduché. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Dávid Bílek Gitarová Show 2026 sa začína 8. apríla v Banskej Bystrici, ďalšími zastávkami budú 14. 4. Žilina, 16. 4. Prievidza, 21. 4. Trenčín, 28. 4. Prešov, 29. 4. Košice, 30. 4. Nitra a 5. 5. Bratislava.
Diváci sa na turné môžu tešiť na ikonické filmové melódie z filmov Gladiator, Piráti z Karibiku či zo seriálu Game of Thrones, temperamentné Libertango, latino rytmy Gipsy Kings aj autorské skladby Dávida Bíleka. Zaujímavým momentom budú aj slovenské ľudové piesne v netradičnom spracovaní. Novinkou bude elektrická gitara, ktorú Dávid tento rok zaradí do koncertu úplne prvýkrát. Súčasťou koncertov bude aj precízne naprogramovaná svetelná šou synchronizovaná s hudbou. Veľkolepé finále v Bratislave navyše prinesie aj tanečnú zložku. Dávid Bílek prichádza s projektom, ktorý posúva jeho tvorbu na novú úroveň a potvrdzuje jeho miesto medzi najvýraznejšími gitaristami na Slovensku.
„Musím sa priznať, že skĺbiť turné a svadobné prípravy nie je ideál. Našťastie je tu Noemi, ktorá si zobrala svadbu na starosť. Asi by to tak bolo, aj keby nemám turné,“ hovorí otvorene Bílek a dodáva: „Ja sa tak môžem viac venovať hudbe. Samozrejme sa snažím pomáhať - rozprávame sa o výzdobe, o tom, koľko ľudí pozveme či aké budú pozvánky. Ale posledné slovo má aj tak moja snúbenica.“
Samotnú svadbu zatiaľ gitarista nevníma stresujúco. „V mojom ponímaní je ešte ďaleko, takže sa nijako špeciálne nepripravujem. Jediné, čo už máme kúpené, sú obrúčky. To nás veľmi bavilo vyberať,“ dodáva Dávid.
Svadba bude v auguste v Bojniciach, odkiaľ pochádza Noemi. Podľa gitaristu však nepôjde o klasickú svadbu. „Myslím, že to bude skôr hudobno-tanečná párty. Budeme mať živú kapelu a keďže s Noemi chodíme tancovať salsu, latino hudba bude hrať až do rána. V podstate to bude taký náš súkromný hudobno-tanečný festival. Z príprav som si doteraz najviac užil ochutnávanie svadobných koláčov - to bola asi najlepšia povinnosť,“ podotkol Dávid.
