Gladiator oslávi 30 rokov na scéne výberovkou a koncertnou šnúrou

Bratislava 27. novembra (TASR) – Úspešná slovenská skupina Gladiator oslávi budúci rok tridsať rokov na hudobnej scéne. K tomuto jubileu pripravila pre fanúšikov novú kompiláciu, ktorej dali názov Gladiator 1991 – 2021. Ponúka tri desiatky skladieb na troch diskoch, ktoré mapujú históriu pätice chlapcov z Alekšiniec od začiatkov až po dnešné dni.



Tridsiatku piesní na výbere otvárajú na prvom cédečku piesne Free a In Your Head z albumu Third Eye z roku 1994, pokračujú skladbami Sweet Little Mouse a Prayer z albumu Dogstime, vydaného v roku 1996, piatou je Slovenská z roku 1997. Druhé cédečko začína až piatimi skladbami z úspešného albumu Babylon hotel z roku 2000, sú nimi Kúpim si pekný deň, Pieseň čiernych brán, Pesnička o Medulienke, Dnes je skvelý deň a Láska. Tretí disk ponúka v úvode trojicu piesní z albumu Hlavu maj hore, sú nimi Neviem ťa nájsť, Hlavu maj hore a Ak sa bez teba zbláznim. Celý set končí pesničkou Čas vianočný a aktuálnou novinkou Nechcem o teba prísť, ktorú zložil bubeník kapely Georgio Babulic.



„Ďakujeme všetkým našim fanúšikom, spolupracovníkom a podporovateľom za parádnych tridsať rokov,“ uvádza kapela v booklete ku kompilácii.



Skupina sa 30 rokov na scéne chystá oslavovať spolu so svojimi fanúšikmi, priaznivcami, podporovateľmi. Na rok 2021 už chystá 30 klubových koncertov po celom Slovensku. Samozrejme verí, že to situácia dovolí.



„Našu tridsaťročnú oslavu chceme spečatiť aj na koncertoch, budú v takom móde, že pripravujeme tridsať koncertov. Na každom oslávime toto naše výročie, budú po celom Slovensku,“ uviedol ppre TASR líder Miko Hladký.



Skupinu Gladiator založila v roku 1991 trojica bratov Mika, Maroša a Dušana Hladkých spolu s Georgeom Babulicom. V januári 1992 vychádza ich anglicky spievaný debutový album Designation. Videoklip s piesňou Profitable Losses odvysielala hudobná stanica MTV, bol to prvý klip kapely zo Slovenska. V roku 1993 vychádza ich druhý anglický štúdiový album Made Of Pain. Videoklip so skladbou My World vysielala stanica MTV aj nemecká Viva. V priebehu ďalších štyroch rokov vydávajú ešte tri štúdiové albumy v angličtine, Third Eye, Dogstime a Legal Drug. Na piatom Legal Drug, vydanom v roku 1997, bola záverečnou piesňou aj prvá so slovenským textom Slovenská. Tá sa stala skladbou roka 1997. Od tej doby interpretujú skladby v slovenčine.